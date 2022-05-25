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    • Haberler
    • 25.05.2022 10:00
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    • 25.05.2022 10:00
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    POMEM sonuçları ne zaman açıklanır? PA.edu.tr sonuç ekranı! 28. Dönem POMEM mülakat sonuçları açıklandı mı 2022?

    Emniyet Genel Müdürlüğü Polis Akademisi tarafından POMEM'lere öğrenci alımları devam ediyor. 28. Dönem POMEM kapsamında gerçekleştirilen mülakatlara katılan binlerce vatandaş, sonuçların açıklanacağı tarihi iple çekmeye başladı. Peki, 28. Dönem POMEM mülakat sonuçları açıklandı mı? POMEM sonuçları ne zaman açıklanır? İşte cevaplar...

    takvim.com.tr
    28. Dönem POMEM mülakat sonuçları açıklandı mı?

    28. Dönem POMEM mülakat sonuçları açıklandı mı? sorusu mülakatlara katılan binlerce aday tarafından heyecanla araştırılıyor. Polis olabilme hayali ile 28. Dönem kapsamında alınacak POMEM'lere başvuru yapan adaylardan son aşama olan mülakatlara kalan adaylar, Polis Akademisi'nden gelecek müjdeli habere kilitlendi. Peki, 28. Dönem POMEM mülakat sonuçları açıklandı mı? POMEM sonuçları ne zaman açıklanır? İşte ayrıntılar...

    POMEM SONUÇLARI 28. DÖNEM SON DURUM

    Polis Akademisi Başkanlığı bünyesinde eğitim görecek; Meslek Eğitim Merkezlerine önlisans, lisans veya bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olanlardan 8.000 lisans (6.400 erkek ve 1.600 kadın), 2.000 önlisans (1.600 erkek ve 400 kadın) olmak üzere toplam 10.000 öğrenci alımı için ocak ayında ön başvurular alındı.

    Hak kazanıp kazanmadığını öğrenmek için adaylar POMEM sözlü sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? Sorusuna yanıt aramaya devam ediyor. İşte PA.edu.tr adresi ile son bilgiler…

    POMEM SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

    28. Dönem POMEM sonuçları için bekleyiş sürüyor. Polis memuru olmak için atama bekleyenler sözlü sınav ardından hak kazanıp kazanmadıklarını öğrenmek istiyor. Ancak konuyla ilgili henüz bir açıklama gelmedi.

    28. Dönem POMEM Giriş Sınavı kapsamında, aday değerlendirme ve seçme sınavı Mülakat Sınavı aşamasına katılacak olan adayların sınav tarihleri, www.pa.edu.tr internet adresinden 2 Mart 2022 tarihinde paylaşılmıştı.

        POMEM MÜLAKAT SONUÇLARI NASIL ÖĞRENİLİR?

        Mülakat sonuçları Polis Akademisi Başkanlığı sitesinden; PA.edu.tr adresinden öğrenilecek. Adaylar e-devlet girişleri ile birlikte POMEM sonuçlarına ulaşabilecek.

        POMEM BAŞVURU ŞARTLARI NELERDİR?

        a) T.C. vatandaşı olmak,

        b) Lisans, önlisans mezunu veya bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen yurtdışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olmak,

        c) KPSS'de Bakanlıkça belirlenecek taban puan veya üzerinde puan almış olmak, (Lisans mezunları için 2020 veya 2021 yılları içinde yapılan KPSS lisans puanı P3 puan türünden (60,00), önlisans mezunları için 2020 yılı içinde yapılan KPSS önlisans puanı P93 puan türünden (65,00) taban puan veya üzerinde puan almış olmak.)

        ç) Şehit veya vazife malullerinin eş veya çocukları için POMEM Giriş yönetmeliğinin 8'inci maddesinin (c) bendinde belirlenen puanın en az % 80'ini almış olmak, (Şehit veya Vazife Malulü eş ve çocuklarından lisans mezunları için 2020 veya 2021 yılları içinde yapılan KPSS lisans puanı P3 puan türünden en az (48,00), önlisans mezunları için 2021 yılı içinde yapılan KPSS önlisans puanı P93 puan türünden (52,00) taban puan veya üzerinde puan almış olmak.)

        Lisans mezunu olan adaylar önlisans üzerinden başvuruda bulunamazlar. Bu şekilde başvuruda bulunan adayların başvuruları geçersiz sayılacaktır.

        d) 18 yaşını tamamladıktan sonra yaptırılan yaş düzeltmelerinde, düzeltmeden önceki yaş dikkate alınmak şartıyla, sınavın yapıldığı yılın 01 Ocak tarihi itibariyle 30 yaşından gün almamış olmak (01 Ocak 1992 ve daha sonraki tarihlerde doğmuş olmak),

        e) Kadınlar için 162 cm, erkekler için 167 cm'den kısa boylu olmamak, BMİ (beden kitle endeksi), 18 (dahil) ile 27 (dahil) arasında olmak,

        f) Silah taşımaya veya silahlı görev yapmaya hukuki bir engeli bulunmamak,

        g) Sağlık durumu yönünden, Sağlık Şartları Yönetmeliğinde belirlenen koşulları taşımak,

        ğ) 26/9/2004 tarihli ve 5237 sayılı Türk Ceza Kanununun 53'üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile, adayın kendisinin ve evli ise eşinin;

        1) Kasten işlenen bir suçtan dolayı hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verilmiş olsa dahi bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına mahkûm olmamak,

        2) Affa uğramış veya hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verilmiş olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama, kaçakçılık veya cinsel dokunulmazlığa karşı suçlardan dolayı mahkûm olmamak veya bu suçlardan dolayı devam etmekte olan bir soruşturma veya kovuşturma bulunmamak veya kovuşturması uzlaşma ile neticelenmemiş olmak,

        h) Adayın kendisinin ve evli ise eşinin; genelev, birleşme yeri, randevuevi, tek başına fuhuş yapılan konut ve benzeri yerlerde çalışmış veya aracılık ve bekleyicilik fiillerinde bulunmamış olmak, genel ahlak ve edebe aykırı mahiyette her türlü yazılı, sesli ve görüntülü eserleri, kaydedildiği materyale bakılmaksızın üretmek ve satmaktan veya kumar, uyuşturucu veya uyarıcı madde nedeniyle, hakkında herhangi bir adlî veya idarî soruşturma veya kovuşturma devam ediyor olmamak, bunlardan dolayı idarî yaptırım uygulanmamak veya bu işler nedeniyle hüküm giymemiş olmak,

            ı) Geçici kayıt tarihi itibarıyla herhangi bir siyasi partiye veya siyasi partilerin yan kuruluşlarına üye bulunmadığına dair yazılı beyan sunmak,

            i) Alkol, uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanımı nedeniyle tedavi görmüş veya görüyor olmamak,j) Kamu haklarını kullanmaktan yoksun bırakılmış olmamak,

            k) Sağlık Yönetmeliği hükümleri hariç, polis eğitim kurumlarından çıkarılmamış olmak,

            l) Güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması olumlu olmak.
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            Haberler Haberler POMEM sonuçları ne zaman açıklanır? PA.edu.tr sonuç ekranı! 28. Dönem POMEM mülakat sonuçları açıklandı mı 2022?
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