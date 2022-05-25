ÖSYM DGS geç başvurular ne zaman? DGS geç başvuru ücreti ne kadar? 2022 DGS geç başvuru ücreti hangi bankaya yatırılacak?

Önlisanstan lisansa geçmek ve bu şekilde mezun olmak isteyenler için ÖSYM, her yıl DGS sınavını düzenliyor. 2022 DGS başvurularını kaçıranlar için bir şans daha sunuluyor ve tek bir gün olmak üzere DGS geç başvurusu alınıyor. DGS geç başvuru ücreti ne kadar? Dikey Geçiş Sınavı ile ilgili yapılacak işlemlere dair merak edilen tüm bilgiler haberimizde yer alıyor.