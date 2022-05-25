ÖSYM DGS geç başvurular ne zaman? DGS geç başvuru ücreti ne kadar? 2022 DGS geç başvuru ücreti hangi bankaya yatırılacak?

Önlisanstan lisansa geçmek ve bu şekilde mezun olmak isteyenler için ÖSYM, her yıl DGS sınavını düzenliyor. 2022 DGS başvurularını kaçıranlar için bir şans daha sunuluyor ve tek bir gün olmak üzere DGS geç başvurusu alınıyor. DGS geç başvuru ücreti ne kadar? Dikey Geçiş Sınavı ile ilgili yapılacak işlemlere dair merak edilen tüm bilgiler haberimizde yer alıyor.
2022 DGS SINAVI NE ZAMAN?
Bu sene Dikey Geçiş Sınavı, 3 Temmuz 2022 Pazar günü gerçekleştirilecek. Sınav ise saat 10:15'te başlayacak.
DGS BAŞVURULARI HANGİ GÜN BİTİYOR?
Sınava başvuurlar 13 Mayıs günü başlamıştı. Başvuruda son gün de 23 Mayıs 2022 Pazartesi olarak ÖSYM tarafından duyuruldu. DGS başvuru ücreti ise 190 TL olarka belirlendi.