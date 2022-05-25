İsviçre vatandaşlığı nasıl alınır? İsviçre vatandaşlığı başvurusu, şartları nedir?

👉İsviçre Vatandaşlığı İçin Hangi Belgeler Gereklidir?

İsviçre vatandaşlık alımı için talep edilen evraklar, güncel olarak şöyle sıralanmıştır:

İsviçre vatandaşlık başvuru formu

Başvuru sahibine ait C tipi oturum izni belgesi

İsviçre'de faaliyet gösteren onaylı dil okullarından alınmış dil yeterlilik belgesi

Bu belgelerin yanında, girilmek istenen vatandaşlık türüne göre farklı belgeler de talep edilebilir. Ancak bu belgeler, her kişiden yapılan şahsi başvurular esnasında talep edilir. Bu nedenle de başvuruya giderken bu belgelerin götürülmesi gereklidir.

👉Evlilik Yoluyla İsviçre Vatandaşlığı Nasıl Alınır?

Evlenerek İsviçre vatandaşı olmak isteyen kişiler için sunulmuş olan koşullar şöyle sıralanmıştır:

İsviçre vatandaşı olan bir kimse ile evlenmiş olmak

Evliliğin gerçekleşmesinden önce İsviçre'de en az 5 yıl ikamet etmek

İsviçre vatandaşı biri ile evlendikten sonra en az 1 yıl boyunca İsviçre'de ikamet edilmesi gereklidir.

Evliliğin gerçekleşmesinden sonra en az 3 yıl boyunca evli kalınması gereklidir.

Bu koşulların tümünü sağlayacak olan kişiler, evlilik yolu ile vatandaşlık alabilir. Ancak İsviçre, yapılmış olan evliliğin gerçek olup olmadığı konusunda oldukça hassas davranır. Bu nedenle de yapılacak olan sahte evliliklere karşı dikkatli olunması, mümkün olduğunca da sahte evlilik gerçekleştirilmemesi tavsiye edilir.