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    • Haberler
    • 25.05.2022 09:29
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    • 25.05.2022 09:29
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    25 Mayıs 2022 Çarşamba Twitter, İnstagram mı çöktü bugün, neden çöktü? VPN nedir? İnstagram'a neden giriş yapamıyorum, sorun mu var?

    Instagram'daki sorunun kaynağı merak ediliyor. Sosyal medyada ücretsiz fotoğraf ve video paylaşma uygulaması İnstagram dünya genelinde milyonlarca kullanıcıya sahip. Anlık sorun yaşandığı zaman internet arama motorlarında yoğun olarak araştırmalar yapılıyor. Bu sabah saatlerinde de kullanıcıların hata aldığı bildirildi. Peki İnstagram'a neden giriş yapamıyorum, sorun mu var? 25 Mayıs 2022 Çarşamba Twitter, İnstagram mı çöktü bugün, neden çöktü VPN nedir? "feedback_required" hatası nedir, nasıl ve ne zaman düzelir? İşte son dakika gelişmeler ve konuya ilişkin resmi açıklamalar...

    İnstagram’a neden giriş yapamıyorum, sorun mu var?

    İnstagram'a neden giriş yapamıyorum, sorun mu var? 25 Mayıs 2022 Çarşamba Twitter, İnstagram mı çöktü bugün, neden çöktü? VPN nedir?

    İNSAGRAM'A NEDEN GİRİŞ YAPAMIYORUM, SORUN MU VAR?

    İnstagram kullanıcılarının bir kısmı uygulamaya girmeye çalıştıklarında veri akışında sorunla karşılaşıyor. Aynı şekilde Twitter kullancılarının bazıları da benzer sorunu yaşıyor.

    25 Mayıs Çarşamba günü sabah saatlerinden itibaren milyonlarca kullancını internet arama motorlarında İnstagram ve Twitter'ın neden çöktüğünü ve sorunun detaylarını araştırıyor.

    An itibariyle İnstagram'ın çöktüğü öğrenildi. Ancak sorunun kaynağı ile ilgili henüz resmi bir açıklama yapılmadı.

    İNSTAGRAM FEEDBACK REQUİED HATASI NEDİR?

    Feedback requied 'Geri bildirim gerekli' anlamına gelmektedir. Sorunun sunucu kaynaklı olduğu düşünülürken açıklama geldiği taktirde haberimizde yer verileceğini belirtelim. İşte Feedback requied hatası hakkında bilgiler;

    FEEDBACK REQUİED HATASI ÇÖZÜMÜ

    İnstagram için son 24 saatte bildirilen kesintilere göre son 1 saattir çok sayıda kesintinin rapor edildiği gözükmekte ve aynı kesintilerin gün içinde de düşük seviyelerde yaşandığı görülmektedir.

    Instagram'da "feedback_required" hatası almanız IP adresinizin geçici olarak bloke edildiği anlamına gelir.

    Ağınızı değiştirerek IP adresiniz değişecektir.

    Bu nedenle, "feedback_required" hatası kaldırılacaktır.

        iPhone kullanıyorsanız, WiFi'yi açmak veya kapatmak için ekranınızın altından yukarı kaydırın ve WiFi simgesine dokunun.

        Ağınızı değiştirdikten sonra Instagram uygulamasını zorla kapatın ve yeniden açın.

        Bu sefer "feedback_required" hatası gitmiş olmalı.

        Hatanın genel bir problem olduğunu da göz önünde bulundurarak, Meta tarafından düzeltilmesini bekleyiniz.

        VPN NEDİR?

        VPN, "Sanal Özel Ağ" anlamına gelir ve genel ağlar kullanılırken korumalı bir şebeke bağlantısı oluşturmaya olanak verir.
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        Haberler Haberler 25 Mayıs 2022 Çarşamba Twitter, İnstagram mı çöktü bugün, neden çöktü? VPN nedir? İnstagram'a neden giriş yapamıyorum, sorun mu var?
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