25 Mayıs 2022 Çarşamba Twitter, İnstagram mı çöktü bugün, neden çöktü? VPN nedir? İnstagram'a neden giriş yapamıyorum, sorun mu var?

İNSAGRAM'A NEDEN GİRİŞ YAPAMIYORUM, SORUN MU VAR?

İnstagram kullanıcılarının bir kısmı uygulamaya girmeye çalıştıklarında veri akışında sorunla karşılaşıyor. Aynı şekilde Twitter kullancılarının bazıları da benzer sorunu yaşıyor.

25 Mayıs Çarşamba günü sabah saatlerinden itibaren milyonlarca kullancını internet arama motorlarında İnstagram ve Twitter'ın neden çöktüğünü ve sorunun detaylarını araştırıyor.

An itibariyle İnstagram'ın çöktüğü öğrenildi. Ancak sorunun kaynağı ile ilgili henüz resmi bir açıklama yapılmadı.