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    • Haberler
    • 25.05.2022 09:52
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    • 25.05.2022 09:52
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    İNSTAGRAM FEEDBACK REQUİRED HATASI ÇÖZÜMÜ! İnstagram çöktü mü son dakika? İfeedback required ne demek, nasıl düzeltilir?

    Son dakika haberine göre milyonlarca kullanıcısı bulunan İnstagram'a girişte sorun yaşanıyor. 25 Mayıs itibariyle kullanıcılar uygulamaya girişte hata ile karşılaşıyor. Peki İnstagram çöktü mü son dakika?25 Mayıs İfeedback required ne demek, nasıl düzeltilir? İşte İnstagram feedback required hatası çözümü...

    İNSTAGRAM FEEDBACK REQUİRED HATASI ÇÖZÜMÜ!

    İnstagram çöktü mü son dakika?25 Mayıs İfeedback required ne demek, nasıl düzeltilir? İnstagram feedback required hatası çözümü...

    İNSTAGRAM ÇÖKTÜ MÜ SON DAKİKA?

    25 Mayıs 2022 saat 08:30 itibariyle kullanıcılar İnstagram uygulamasına girerken hata ile karşılaşıyor.

    İFEEDBACK REQUİRED NE DEMEK, NASIL DÜZELTİLİR?

    Feedback requied 'Geri bildirim gerekli' anlamına geliyor. İnstagram'a giriş yapmak isteyen kullanıcıların bir çoğu Feedback requied hatası alıyor.

    Instagram'da "feedback_required" hatası almanız IP adresinizin geçici olarak bloke edildiği anlamına gelir.

    Ağınızı değiştirerek IP adresiniz değişecektir.

    Bu nedenle, "feedback_required" hatası kaldırılacaktır.

    iPhone kullanıyorsanız, WiFi'yi açmak veya kapatmak için ekranınızın altından yukarı kaydırın ve WiFi simgesine dokunun.

    Ağınızı değiştirdikten sonra Instagram uygulamasını zorla kapatın ve yeniden açın.

    Bu sefer "feedback_required" hatası gitmiş olmalı.

    Hatanın genel bir problem olduğunu da göz önünde bulundurarak, Meta tarafından düzeltilmesini bekleyiniz.

    Sorunun sunucu kaynaklı olduğu düşünülüyor. Anlık milyonlarca kişiyi serverlarında barındıran sosyal medya devi, konuyla ilgili henüz herhangi bir açıklama yapmadı.

    Detaylar geldikçe haberimizde yer verilecektir.

    INSTAGRAM, LOGOSUNU YENİDEN DEĞİŞTİRDİ VE YAZI STİLİ EKLEDİ!

    Instagram, logosunu 3D olarak tasarladı!

    Renkli uygulama logosunu bu sefer 3D olarak tasarladı. Uygulamanın hareket halinde olan 3D tasarımının, ışıklı ve canlı bir görünümü mevcut. Platformun yeni logosunun, kullanıcılar için artık ayrı bir albeni oluşturacağı düşünülüyor.

        Instagram, yeni 3D logo tasarımı için blog hesabında şu açıklamayı yaptı:"Aydınlatma yoluyla, gradyan, pazarlama, logo ve hatta Oluştur modu, çıkartmalar ve Instagram Hikaye halkalarında görüldüğü gibi uygulama içimizdeki keşif anlarını işaret eder. Yeniden tasarlanan gradyanımızın enerjisiyle Instagram deneyimine hayat vermekten heyecan duyuyoruz."

        Instagram yeni yazı stili de getirdi!

        Sosyal medya platformu yeni 3D logo tasarımının yanında ek olarak bir de Instagram Sans adını verdiği yeni yazı stili getirdi. Firma, bu yen yazı stili için dünyanın dört bir yanındaki dil uzmanlarıyla birlikte çalıştığını belirtti. Ayrıca bu yazı tipinin tasarımında da sincaplardan ilham aldığını açıkladı.

        Instagram Sans'ın grotesk (sıra dışı) olduğunu dile getiren şirket, blog hesabında şu sözleri paylaştı:"Yazı tipini Arapça, Tayca ve Japonca dahil olmak üzere küresel komut dosyalarına uyarlamak için dünyanın dört bir yanındaki dil uzmanlarıyla ortaklık kurduk. Kendilerini seçtikleri herhangi bir dilde tam olarak ifade etmek için kültürü ileriye taşıyan tüm yaratıcılarımızı ve topluluk üyelerimizi desteklemek istiyoruz."

        Sosyal medya platformu ayrıca geçtiğimiz günlerde de haberini yaptığımız reelslerin tam ekran görünümünü getirdi. Instagram bu yeni görünümün daha sade ve içerik olduğunu açıkladı.
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        Haberler Haberler İNSTAGRAM FEEDBACK REQUİRED HATASI ÇÖZÜMÜ! İnstagram çöktü mü son dakika? İfeedback required ne demek, nasıl düzeltilir?
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