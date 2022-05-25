İfeedback required ne demek, nasıl düzeltilir? İnstagram feedback required hatası çözümü! İnstagram çöktü mü son dakika?

iPhone kullanıyorsanız, WiFi'yi açmak veya kapatmak için ekranınızın altından yukarı kaydırın ve WiFi simgesine dokunun.

Ağınızı değiştirdikten sonra Instagram uygulamasını zorla kapatın ve yeniden açın.

Bu sefer "feedback_required" hatası gitmiş olmalı.

Hatanın genel bir problem olduğunu da göz önünde bulundurarak, Meta tarafından düzeltilmesini bekleyiniz.

Sorunun sunucu kaynaklı olduğu düşünülüyor. Anlık milyonlarca kişiyi serverlarında barındıran sosyal medya devi, konuyla ilgili henüz herhangi bir açıklama yapmadı.

Detaylar geldikçe haberimizde yer verilecektir.