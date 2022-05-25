İfeedback required ne demek, nasıl düzeltilir? İnstagram feedback required hatası çözümü! İnstagram çöktü mü son dakika?

İnstagram çöktü mü son dakika?25 Mayıs İfeedback required ne demek, nasıl düzeltilir? İnstagram feedback required hatası çözümü...
İNSTAGRAM ÇÖKTÜ MÜ SON DAKİKA?
25 Mayıs 2022 saat 08:30 itibariyle kullanıcılar İnstagram uygulamasına girerken hata ile karşılaşıyor.
İFEEDBACK REQUİRED NE DEMEK, NASIL DÜZELTİLİR?
Feedback requied 'Geri bildirim gerekli' anlamına geliyor. İnstagram'a giriş yapmak isteyen kullanıcıların bir çoğu Feedback requied hatası alıyor.
Instagram'da "feedback_required" hatası almanız IP adresinizin geçici olarak bloke edildiği anlamına gelir.
Ağınızı değiştirerek IP adresiniz değişecektir.
Bu nedenle, "feedback_required" hatası kaldırılacaktır.
iPhone kullanıyorsanız, WiFi'yi açmak veya kapatmak için ekranınızın altından yukarı kaydırın ve WiFi simgesine dokunun.
Ağınızı değiştirdikten sonra Instagram uygulamasını zorla kapatın ve yeniden açın.
Bu sefer "feedback_required" hatası gitmiş olmalı.
Hatanın genel bir problem olduğunu da göz önünde bulundurarak, Meta tarafından düzeltilmesini bekleyiniz.
Sorunun sunucu kaynaklı olduğu düşünülüyor. Anlık milyonlarca kişiyi serverlarında barındıran sosyal medya devi, konuyla ilgili henüz herhangi bir açıklama yapmadı.
Detaylar geldikçe haberimizde yer verilecektir.