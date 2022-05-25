Hosteslik başvurusu nasıl yapılır? Hostes olmak için hangi üniversiteye gidilmeli? Hosteslik şartları nelerdir?

Hosteslik şartları nelerdir? Hosteslik başvurusu 2022 nasıl yapılır? Hostes olmak için hangi üniversiteye gidilmeli sorgulamaları arama motorları üzerinden sıklıkla yapılıyor. Kabin memuru olabilmek için öncelikle hostes alımı yapan hava yolu şirketlerine başvuru yapılması gerekiyor ve başvuru şartlarına dair tüm detaylar haberimizde yer alıyor.
Hostes olma koşulları, güncel olarak şöyle sıralanmıştır:
• Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak
• En az lise mezunu olmak
• İyi derecede bir İngilizce dil bilgisine sahip olmak (İngilizceyi ana dili gibi konuşamayan ve bilmeyen kişilerin hosteslik yapmalarına izin verilmez.)
• Başvurulan hava yolu firmalarının belirlediği illerden birinde ikamet etmek
• Adli sicil kaydının temiz olması
• Fiziksel şartları yerine getirmek (Erkeklerde 1.70 ile 1.80 cm; kadınlarda ise 1.60 ile 1.80 cm arasında olunması zorunludur.)
• Host olmak isteyen erkeklerin askerlik engellerinin bulunmaması
• Daha önce farklı bir hava yolu şirketinden atılmamış, ceza almamış veya disiplinsizlik suçu ile suçlanmıyor olmak
• Talep edilen diğer sağlık kurallarına uyum sağlamak ve sağlık raporu alabilecek seviyede olmak
Kimler Hostes Olamaz?
Hostes olamayacak kişilerin listesi şöyle belirlenmiştir:
• Hosteslik şartlarını sağlamayan kişiler
• Askerlik engeli bulunan kişiler
• Kalp rahatsızlığı ya da diyabet gibi ciddi rahatsızlıkları olan kişiler
• Panik atağı olan kişiler
• Uçmaya engel herhangi bir başka sorun teşkil eden kişiler
Hostes Olmak İçin Hangi Üniversiteye Gidilmeli?
Kabin memurluğu yapabilmek için belirli bir üniversite ya da fakültenin bitirilmiş olması gerekli değildir. Hostes olmak isteyen kişilerin liseyi bitirmiş olmaları yeterlidir.