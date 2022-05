Çilek sabunu ne işe yarar, faydaları nelerdir? Çilek sabunu kullanımı nasıldır? Çilek sabununun içeriğinde neler var?

Çilek Sabunu Hangi Cilt Tiplerinde Kullanılır?

Çilek sabununun kullanacağı cilt tipleri kuru ciltlerdir. Cildi kuru olanlar sabunu kullandığında doku yumuşar. Kuru ve mat ciltler için eski parlaklığı yeniden kazandırır. Kuruluktan dolayı oluşan hastalıkların tedavisinde de etkili çözümler olur.



Çilek Sabununun İçeriğinde Neler Var?

Çilek sabununun içeriği bol miktarda potasyumdan oluşur. Bunun yanı sıra içinde bol miktarda C vitamini de bulunur. C vitamini cildin beklenmesine yardımcı olur. Çilek sabununda yer alan diğer madde ise folik asittir. Cildin her daim canlı kalmasına destek olur. İçinde yer alan doğal maddeler sabunun cilde zarar vermesini engeller. Kızarıklık ve alerji gibi semptomlar oluşmaz.