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    • Haberler
    • 25.05.2022 08:01
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    • 25.05.2022 08:01
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    Çilek sabunu ne işe yarar, faydaları nelerdir? Çilek sabunu kullanımı nasıldır? Çilek sabununun içeriğinde neler var?

    Çilek sabunu içinde çilek yer alır. Çilek içinde yüksek miktarda potasyum bulunur. Potasyum kuru ciltlerde kısa sürede olumlu etkiler gösterir. Kuru ciltlerdeki nemi yeniden kazandırır.  Doğal olan sabun içinde yer alan diğer yağlarla birlikte kış mevsimlerinde cildin kurumasını önler. Kuruluğa bağlı olarak gelişen ciltte pullanma, vb. gibi sorunları da yok eder. Ciltteki matlığı ortadan kaldırır. Canlı ve parlak cilt sunar.

    takvim.com.tr
    Çilek sabunu ne işe yarar, faydaları nelerdir?

    Ciltteki kapanmış gözenekleri açar ve cildin alt tabakasına kadar ulaşır. Kolay kullanılan çilek sabunu cildin kısa sürede ipeksi görünümde olmasına destek olur. Cildi besleyen sabun çilek içinde yer alan folik asit ve C vitaminiyle de cildin gençleşmesine yardımcı olur. Uygulama sonrasında ciltte gerginlik hissedilir. Gözenekleri canlandırır ve cildi yeniler. Kadın ve erkeklerde kolayca uygulanabilen çilek sabunu kuru ciltlerin de kış mevsiminde zorluk çekmesini engeller. Cilt yüzeyini temizlemede etkilidir.


    Çilek Sabunu Ne İşe Yarar?
    Cilt ve saçlar için önemli etkilere sahip olan çilek sabunu kuruluğa karşı tedavi edici özelliktedir. Sabun cilde uygulandığında ciltteki gözenekleri detaylı bir şekilde temizler. Cildin gözeneklerini açar. Potasyum kurumaya karşı etkilidir. Kış mevsimindeki cilt çatlaklarını ve kurumalarını önler. Böylece cilt her daim nemli ve ipeksi bir yapıda kalır. Cildin ihtiyaç duyduğu vitamin ve mineralleri sağlar. Saç derisinde de aynı başarılı etkileri gösterir. Saç diplerinde kepeklenme ve kuruluğa bağlı olarak oluşan deri dökülmesini tedavi edici özelliğe sahiptir. Cildin kurumasını önlediği için dökülmeler de görülmez. Çilek sabunu kokusuyla da kullanıcılarda olumlu izler bırakır.


    Çilek Sabunu Faydaları Nelerdir?
    Çilek sabununun faydaları şu şekildedir:
    • İçinde antioksidan yer aldığı için yüzde bakteri oluşmasını engeller. Bakterilerden dolayı iltihaplı sivilce oluşumunda iltihabı iyileştirir.
    • Ciltteki kiri temizler ve gözeneklerin hava almasını sağlar. Böylece hava alan ciltte akne ve siyah nokta oluşmaz.
    • Cildin mat görüntüsünün yerine parlak bir cilt bırakır. Cildin parlamasını sağlar ve yumuşak bir cilt sunar.
    • Saç diplerinin sağlıklı olmasına destek olur.
    • Saçlardaki kepeklenme sorununu çözer.
    • Saç dökülmesi yaşayanlar için etkilidir. Saçın dökülmesini engeller ve sağlıklı uzamasına yardımcı olur. Güçlü ve hacimli saçlar için düzenli olarak kullanılması gerekir.



        Çilek Sabunu Nasıl Kullanılır?
        Çilek sabunu kullanıldıktan sonra duru su ile cildin temizlenmesi gerekir. Cilde uygulamak için öncelikle avuç içinde köpük haline getirilir. Ardından köpük cilde uygulanır ve yüz temizlenir. Ciltte tüm sabun temizlenene kadar duru su ile yıkanır. Akşamları yatamadan önce kolayca uygulanabilir. Bunun yanı sıra sabah da uygulanabilir. Çilek sabununu kullanımı oldukça kolaydır. Duşta da etkilerini gösterir. Duş alırken saç diplerinde kullanılır. Saça uygulandıktan sonra su ile iyi bir şekilde yıkanması gerekir. Saçın yumuşak ve ipeksi olmasına destek olur.



        Çilek Sabunu Hangi Cilt Tiplerinde Kullanılır?
        Çilek sabununun kullanacağı cilt tipleri kuru ciltlerdir. Cildi kuru olanlar sabunu kullandığında doku yumuşar. Kuru ve mat ciltler için eski parlaklığı yeniden kazandırır. Kuruluktan dolayı oluşan hastalıkların tedavisinde de etkili çözümler olur.

        Çilek Sabununun İçeriğinde Neler Var?
        Çilek sabununun içeriği bol miktarda potasyumdan oluşur. Bunun yanı sıra içinde bol miktarda C vitamini de bulunur. C vitamini cildin beklenmesine yardımcı olur. Çilek sabununda yer alan diğer madde ise folik asittir. Cildin her daim canlı kalmasına destek olur. İçinde yer alan doğal maddeler sabunun cilde zarar vermesini engeller. Kızarıklık ve alerji gibi semptomlar oluşmaz.
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        Haberler Haberler Çilek sabunu ne işe yarar, faydaları nelerdir? Çilek sabunu kullanımı nasıldır? Çilek sabununun içeriğinde neler var?
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