• Her türlü ticari ve amatör balıkçılık faaliyetlerini denetlemek

• Deniz kirliliğinin önlenmesi maksadıyla, denizlerde kirletme yasağına aykırı eylemleri izlemek, önlemek ve bu konuda gerekli denetimleri yapmak

• 4922 sayılı Denizde Can ve Mal Koruma Hakkında Kanun çerçevesinde, denizlerde can ve mal güvenliğini sağlamak

• 6458 sayılı Yabancılar ve Uluslararası Koruma Kanunu çerçevesinde Türkiye'ye yasa dışı yollardan giren veya Türkiye'yi yasa dışı terk eden ya da buna teşebbüs eden yabancılar hakkında gerekli işlemleri yapmak

• 5682 sayılı Pasaport Kanunu'na ilişkin denetimler yapmak

• 2863 sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu çerçevesinde; denizlerde kültür ve tabiat varlıklarını meydana çıkarmak üzere izinsiz ve ruhsatsız olarak araştırma, sondaj ve kazı yapılmasına engel olmak, dalışa yasak bölgelerde dalış yapılmasını engellemek, yurt içinde korunması gereken kültür ve tabiat varlıklarının deniz yolu ile yurt dışına çıkarılmasını engellemek

• 4536 sayılı Denizlerde ve Yurt Yüzeyinde Görülen Patlayıcı Madde ve Şüpheli Cisimlere Uygulanacak Esaslara İlişkin Kanun kapsamında, sorumluluk sahasında görülen patlayıcı madde ve diğer şüpheli cisimlerle ilgili gerekli önlemleri almak ve ilgili makamlara bildirmek

• 815 sayılı Türkiye Sahillerinde Nakliyatı Bahriye (Kabotaj) ve Limanlarla Kara Suları Dâhilinde İcrayı San'at ve Ticaret Hakkında Kanuna ilişkin denetimler yapmak

• 2634 sayılı Turizmi Teşvik Kanunu ve Deniz Turizmi Yönetmeliği çerçevesinde Türk ve yabancı yat ve deniz turizmi alanında faaliyet gösteren deniz araçları ile Turizm Amaçlı Sportif Faaliyet Yönetmeliği kapsamında su sporları yaptıran işletmelerin denetimlerini yapmak

• 5326 sayılı Kabahatler Kanunu, 5809 sayılı Elektronik Haberleşme Kanunu ve 2548 sayılı Gemi Sağlık Resmi Kanununa yönelik denetimler yapmak