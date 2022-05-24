UZAYA YOLCULUK NASIL YAPILACAK?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, kabine sonrasında yaptığı açıklamada, Milli Uzay Programı kapsamında belirlenen 'Türk Uzay Yolcusu ve Bilim Misyonu' görevini başlattıklarını açıkladı.

Türkiye'nin insanlı ilk uzay görevi başlıyor. Türk Uzay Yolcusu ve Bilim Misyonu projesi start aldı. Türkiye Cumhuriyeti'nin 100'üncü yılı olan 2023'te uzayda bir Türk olacak. Türk Uzay Yolcusu Uluslararası Uzay İstasyonu'na bilimsel araştırmalar için gönderilecek. Seçilecek 2 adaydan biri 10 gün süreyle istasyonda kalacak.

Türk uzay yolcusu için 45 yaşından küçük, mühendislik, fen bilimleri, temel bilimler, fen bilimleri ve temel bilimler alanlarında eğitim ve tıp fakültelerinden lisans derecesine sahip ve çok iyi derecede İngilizce bilenler başvuru yapabilecek.

Adayların 149.5-190.5 santimetre boya ve 43-110 kilogram ağırlığa sahip olması gerekecek. Her iki gözde de doğal olarak veya gözlük, kontakt lens ile düzeltme sonrası yüzde 100 (Snellen20/20) görme keskinliği aranacak adaylara yapılacak muayenelerde tansiyon problemi olup olmadığına bakılacak.

Başvurular, uzaya.gov.tr adresi üzerinden 23 Haziran 2022 saat 20:23'e kadar alınacak. İlk başvuru aşamasını geçen adaylardan ek bilgi, belge, doğrulama gibi talepler istenilecek. Adaylar, test, tetkik ve muayeneden geçirilecek, İngilizce dil yetenekleri için mülakata alınacak. Tüm bu süreçlerin sonunda aday sayısı 2'ye düşürülecek. Bu iki adaydan biri Uluslararası Uzay İstasyonu'na çıkacak ilk Türk olacak.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kabine Toplantısının ardından millete sesleniş konuşması yaptı. Cumhurbaşkanlığı Külliyesindeki toplantının ardından konuşan Erdoğan, Türk Uzay Yolcusu ve Bilim Misyonu ile ilgili şu açıklamayı yaptı: