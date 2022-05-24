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    • Haberler
    • 24.05.2022 10:53
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    • 24.05.2022 10:53
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    SİGARAYA 9 TL ZAM MI GELDİ? 24 Mayıs sigaraya zam var mı, ne zaman gelecek? JTİ BAT Philip Morris ZAMLI sigara fiyat listesi...

    Sigaraya zam geldiği yönünde ortaya atılan iddia sonrası binlerce kişi SİGARAYA 9 TL ZAM MI GELDİ? 24 Mayıs sigaraya zam var mı, ne zaman gelecek? sorularını internet arama motorlarında sıklıkla araştırmaya başladı. 2022 yılının ocak ayından bu yana sigaraya toplamda 8 TL'lik zam yapıldı. İşte güncel son dakika JTİ BAT Philip Morris ZAMLI sigara fiyat listesi...

    SİGARAYA 9 TL ZAM MI GELDİ?

    Güncel sigara fiyat listesi merak ediliyor. Sigara tiryakileri son günlerde sılıkla JTİ, BAT, Philip Morris marka sigaralara zam gelip gelmediğini araştırıyor. Peki Marlboro, Chesterfield, Parliament, L&M, Winston ve diğer sigara fiyatları ne kadar, kaç TL oldu? SİGARAYA 9 TL ZAM MI GELDİ? 24 Mayıs sigaraya zam var mı, ne zaman gelecek? En ucuz sigara ne kadar oldu? İşte JTİ BAT Philip Morris ZAMLI sigara fiyatları...

    SİGARAYA 9 TL ZAM MI GELDİ?

    Sigaraya 9 TL zam geldiği iddia edilse de resmi bir açıklama bulunmuyor.

    24 MAYIS 2022 GÜNCEL JTI, BAT, PHİLİP MORRİS SİGARA FİYAT LİSTESİ

    İşte JTI, BAT ve Philip Morris marka sigara fiyatları listesi: Marlboro, Chesterfield, Parliament, L&M, Winston ve diğer sigara fiyatları...

    Bianca - 27,00 TL

    Polo (Blue, Grey) 25,00 TL

    Davidoff (Burgundy, Ivory, White - 29,00 TL

    Camel: 26 TL

    LD: 25,5 TL

    Kent Blue: 24,00

    Kent Slims: 27 TL

    Davidoff C Line Blue - 26,00 TL

    Chesterfield: 25,50 TL

    Winston Slender: 26 TL

    West Grey SL (Uzun) 26,00 TL

    Imperial Classic Red - 26,00 TL

    Winston: 27 TL

    Samsun 24,00 TL

    Parliament: 29,50 TL

    L&M: 25,50 TL

    Viceroy: 24,00 TL

    Pall Mall: 24,00 TL

        Lark: 26,00 TL

        West (Navy, Grey, White) 23,50 TL

        Muratti: 27,00 TL

        Muratti BLU: 26,00 TL

        Maltepe: 24,00 TL

        Marlboro Roll 50: 27,00 TL

        Marlboro Edge: 27,00 TL

        Marlboro Touch: 28,00 TL

        Marlboro: 29,00 TL
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        Haberler Haberler SİGARAYA 9 TL ZAM MI GELDİ? 24 Mayıs sigaraya zam var mı, ne zaman gelecek? JTİ BAT Philip Morris ZAMLI sigara fiyat listesi...
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