Ruşur Sabunu Ne İşe Yarar?
Ruşur sabunu genellikle, farklı nedenlerden dolayı cilt üzerinde meydana gelen koyu lekelerin giderilmesinde ektilidir. Koyu lekelerin düzenli kullanımı ile sahip olduğu pigmentlere kavuşmasını sağlar. Bu sayede, cilt tonunda eşitlik olmasına imkan sunar. Aynı zamanda, cildin yumuşamasını da sağlamaktadır.
Ruşur Sabununun Faydaları Nelerdir?
Ruşur sabununun faydaları cilt üzerinde oldukça fazladır. Kullanımının tercih edilmesine etki eden başlıca faydaları şu şekilde sıralayabiliriz;
Ciltte güneş ya da yaşlanmak nedeni ile meydana gelen kararmaları giderir.
Cilt tonunun eşitlenmesini sağlar ve daha güzel bir görünüme kavuşmanıza imkan sunar.
Cilt üzerinde meydana gelen ölü derilerin giderilmesini sağlar.
Yeni hücre oluşumlarında etkilidir.
Cildin sıkılaşmasını sağlar.
Sebum oluşumunu dengeler.
Akne, sivilce ve siyah nokta oluşumlarını giderir, tekrar meydana gelmelerini engeller.
Vücudun farklı yerlerinde meydana gelebilen yağ bezelerinin giderilmesini sağlar.
Kol altına uygulanması ile aşırı terlemenin önüne geçer.
Topuk kısımlarında meydana gelen çatlakların giderilmesini sağlar.
Ciltte, mimiklerin etkisi ile ya da yaşlanma belirtileri olarak oluşmaya başlayan ince kırışıklıkların giderilmesinde etkilidir.
Ruşur Sabunu Nasıl Kullanılır?
Ruşur sabunu kullanımı oldukça pratiktir. Yüz ve tüm vücudunuz için kullanım sağlayabilirsiniz. Fakat; göz ile temasından kaçınmaya özen gösterin. Göze temas etmesi halinde hemen bol su ile gözlerinizi yıkayın. Kullanmadan önce, uygulama yapacağınız bölgeyi ve sabunu ıslatın. Hafif dairesel hareketler ile cilt üzerine uygulayın. Sabunun etkilerinin aktif olabilmesi için masaj hareketleri önemlidir. Sabunu uyguladıktan sonra, yaklaşık olarak bir dakika bekleyerek durulama işlemini gerçekleştirebilirsiniz. Tüm vücudunuza uygulama yaparken lif ya da kese kullanımı sağlayabilirsiniz. Sabunun durulanması sırasında, sabun kalıntısı kalmamasına dikkat edin. Topuk çatlakları için sabunu, ıslak topuğa direkt olarak uygulayabilirsiniz. Sabunu kuru bir alanda ve güneş ışığından uzak, serin bir yerde muhafaza etmeye özen gösterin. Aksi halde sabunun bozulması ve etkisinin geçmesi gibi istenmeyen sonuçlar meydana gelebilir.