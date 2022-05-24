ÖSYM tarafından 2022 KPSS başvuru kılavuzu yayımlandı. Kılavuzla birlikte KPSS lisans, ÖABT ve Alan Bilgisi bölümlere başvuruda bulunmak isteyen adayların ne kadar ücret yatıracakları belli oldu. KPSS başvuru süreci ile ilgili kritik bilgilerin duyurulmasının ardından adaylar merak ettikleri soruları araştırmaya başladı. Bu kapsamda ÖABT başvurusu nasıl yapılır? 2022 KPSS ÖABT başvuru ücreti ne kadar, kaç TL? Hangi bankaya ödenir? ÖABT nedir? soruları gündeme geldi. İşte detaylar...
ÖABT BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?
KPSS 2022 ÖABT başvuruları 24.05.2022 tarihinde başlamış olup, 06.06.2022 tarihinde saat 23:59'da sona erecektir. Başvurular https://ais.osym.gov.tr/ adresinden alınacaktır.
2022 KPSS ÖABT BAŞVURU ÜCRETİ NE KADAR, KAÇ TL?
ÖSYM KPSS başvuru ücretlerinin her bir oturum için 115 TL olduğunu duyurdu.
HANGİ BANKAYA ÖDENİR?
ÖABT başvuru ücreti ödeme yerleri şöyle:
Akbank'ın tüm şubeleri, ATM ve internet bankacılığı (KKTC'den başvuracak adaylar hariç); Albaraka Türk Katılım Bankasının tüm şubeleri, ATM ve internet bankacılığı (KKTC'den başvuracak adaylar hariç); Finansbank'ın tüm şubeleri, ATM ve internet bankacılığı (KKTC'den başvuracak adaylar hariç); Kuveyt Türk Katılım Bankası'nın tüm şubeleri, ATM ve internet bankacılığı (KKTC'den başvuracak adaylar hariç); Halkbank ATM, internet bankacılığı ve şubeler; ING Bank'ın tüm şubeleri ve internet bankacılığı (KKTC'den başvuracak adaylar hariç); İş Bankası'nın tüm şubeleri, ATM, mobil bankacılık ve internet bankacılığı; Vakıf Katılım Bankası'nın tüm şubeleri ve ATM (KKTC'den başvuracak adaylar hariç); Ziraat Bankası sadece internet bankacılığı ve mobil bankacılık (Şubelerden ve ATM'den ücret yatırılmaz.); ÖSYM Kartlı Ödeme Sistemi (https://odeme.osym.gov.tr/)
ÖABT NEDİR?
ÖABT uzun yazılışı ile beraber, 'Öğretmenlik Alan Bilgisi testi şeklinde ifade edilmektedir. Her öğretmenin kamu bünyesinde mesleğini icra edebilmesi için, KPSS sınavından sonra girmesi gereken bir sınav olarak öne çıkıyor. Adından da Anlaşılacağı üzere öğretmenlerin kendi alan bilgisi doğrultusunda test üzerinden yapılan sınavdır. Bu sınav özellikle KPSS genel yetenek ve genel kültür sınavı kadar önemli bir potansiyel teşkil eder.