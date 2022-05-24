ÖABT başvurusu nasıl yapılır? 2022 KPSS ÖABT başvuru ücreti ne kadar, kaç TL? Hangi bankaya ödenir? ÖABT nedir?

HANGİ BANKAYA ÖDENİR?

ÖABT başvuru ücreti ödeme yerleri şöyle:

Akbank'ın tüm şubeleri, ATM ve internet bankacılığı (KKTC'den başvuracak adaylar hariç); Albaraka Türk Katılım Bankasının tüm şubeleri, ATM ve internet bankacılığı (KKTC'den başvuracak adaylar hariç); Finansbank'ın tüm şubeleri, ATM ve internet bankacılığı (KKTC'den başvuracak adaylar hariç); Kuveyt Türk Katılım Bankası'nın tüm şubeleri, ATM ve internet bankacılığı (KKTC'den başvuracak adaylar hariç); Halkbank ATM, internet bankacılığı ve şubeler; ING Bank'ın tüm şubeleri ve internet bankacılığı (KKTC'den başvuracak adaylar hariç); İş Bankası'nın tüm şubeleri, ATM, mobil bankacılık ve internet bankacılığı; Vakıf Katılım Bankası'nın tüm şubeleri ve ATM (KKTC'den başvuracak adaylar hariç); Ziraat Bankası sadece internet bankacılığı ve mobil bankacılık (Şubelerden ve ATM'den ücret yatırılmaz.); ÖSYM Kartlı Ödeme Sistemi (https://odeme.osym.gov.tr/)

ÖABT NEDİR?

ÖABT uzun yazılışı ile beraber, 'Öğretmenlik Alan Bilgisi testi şeklinde ifade edilmektedir. Her öğretmenin kamu bünyesinde mesleğini icra edebilmesi için, KPSS sınavından sonra girmesi gereken bir sınav olarak öne çıkıyor. Adından da Anlaşılacağı üzere öğretmenlerin kendi alan bilgisi doğrultusunda test üzerinden yapılan sınavdır. Bu sınav özellikle KPSS genel yetenek ve genel kültür sınavı kadar önemli bir potansiyel teşkil eder.