Muhammet Burhan'ı kim öldürdü, katili bulundu mu, kim çıktı? Müge Anlı Muhammet Burhan cinayeti itiraf geldi mi?

TACİZ İDDASI

Şen ise "Yemin ederim orada değildim" dedi. Adı Selami Şen'le çıkan Fatma Burhan ise kayınpederinin kendisini taciz ettiğini söyledi. Müge Anlı ise duydukları karşısında, "Bütün köyden özür dileyerek, bu köy rehabilite edilmeli. Bunu konuşulanlar üzerine söylüyorum.

Bu köyün bütün kadınları ahlaksız değil" diyerek tepki verdi. Anlaşılan o ki Muhammet Burhan cinayeti uzun bir süre daha gündemde yerini alacak.