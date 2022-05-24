Lisans KPSS başvuru linki ais.osym.gov.tr giriş! 2022 KPSS başvuru kılavuzu yayımlandı mı, şartları neler? İşte başvuru fiyatı...

KPSS başvuruları başladı mı şartları neler? 2022 KPSS oturum ücretleri ne kadar, kaç TL? Lisans KPSS başvurusu nasıl yapılır, kılavuz yayımlandı mı? soruları sabah saatlerinden itibaren binlerce kişi tarafından araştırılmaya başlandı. ÖSYM tarafından KPSS başvuru tarihleri duyuruldu. Adaylar ÖSYM tarafından yayımlanan kılavuza göre Lisans KPSS başvurularını yapabilecektir. Sınav ücreti de kılavuzda yer almaktadır. İşte detaylar...
KPSS BAŞVURULARI BAŞLADI MI?
KPSS 2022 başvuruları 24 Mayıs itibariyle başlayacak olup 6 Haziran'da saat 23:59'da sona erecektir.
KPSS OTURUM ÜCRETLERİ NE KADAR, KAÇ TL?
ÖSYM KPSS başvuru kılavuzunu yayımladı. Buna göre her bir oturum için 115 TL alınacak. İşte ödeme yerleri:
Akbank'ın tüm şubeleri, ATM ve internet bankacılığı (KKTC'den başvuracak adaylar hariç); Albaraka Türk Katılım Bankasının tüm şubeleri, ATM ve internet bankacılığı (KKTC'den başvuracak adaylar hariç); Finansbank'ın tüm şubeleri, ATM ve internet bankacılığı (KKTC'den başvuracak adaylar hariç); Kuveyt Türk Katılım Bankası'nın tüm şubeleri, ATM ve internet bankacılığı (KKTC'den başvuracak adaylar hariç); Halkbank ATM, internet bankacılığı ve şubeler; ING Bank'ın tüm şubeleri ve internet bankacılığı (KKTC'den başvuracak adaylar hariç); İş Bankası'nın tüm şubeleri, ATM, mobil bankacılık ve internet bankacılığı; Vakıf Katılım Bankası'nın tüm şubeleri ve ATM (KKTC'den başvuracak adaylar hariç); Ziraat Bankası sadece internet bankacılığı ve mobil bankacılık (Şubelerden ve ATM'den ücret yatırılmaz.); ÖSYM Kartlı Ödeme Sistemi (https://odeme.osym.gov.tr/)
KPSS BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?
KPSS başvurusu yapmak isteyen adaylarbaşvurularını elektronik ortamda ÖSYM Başvuru Merkezleri aracılığıyla veya bireysel olarak ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden veya ÖSYM Aday İşlemleri Mobil uygulamasından tamamlayabilecek.
ÖN LİSANS BAŞVURULARI NE ZAMAN?
Sınav takviminde yer alan bilgilere göre ön lisans başvuruları ise 3 Ağustos 2022 ile 15 Ağustos 2022 tarihleri arasında alınacak.
KPSS 2022 ORTAÖĞRETİM BAŞVURULARI NE ZAMAN?
Ortaöğretim mezunlarının da katılabildiği KPSS Ortaöğretim başvuruları ise 1 Eylül 2022 – 13 Eylül 2022 tarihleri arasında alınacak.