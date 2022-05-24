Genç girişimci desteği şartları nelerdir? Genç girişimci desteği ne kadar verilir?

👉Genç girişimci desteğinin alım koşulları, 2022 yılı için güncel olarak şöyle sıralanmıştır:
• Ticari, zirai veya serbest meslek faaliyeti nedeniyle daha önce gelir vergisi mükellefiyeti tesis edilmiş olmaması
• Mükellefiyet başlangıç tarihi itibarıyla 29 yaşının tamamlanmamış olması
• Kişilerin işe başlamış oldukları süreyi resmi olarak ilgili kurumlara bildirmiş olmaları
• Başvuru yapmış olan kişilerin kendi işlerinde çalışmaları ya da çalıştırdıkları iş yerini yalnızca kendilerinin idare edip bir ortaklarının bulunmaması (Çırak, kalfa veya yardımcı işçi çalıştırmak ya da seyahat, hastalık, askerlik, tutukluluk ve hükümlülük gibi zorunlu iş yerinde ayrılmalar genç girişimci desteği almaya engel değildir.)
• Bir işletmeye sonradan ortak olmamak
• İşletmenin devralınmamış olması (Ölüm nedeniyle faaliyetin eş ve çocuklar tarafından devralınması durumu hariç tutulmuştur.)
👉Genç Girişimci Desteği Başvurusu Nasıl Yapılır?
Genç girişimci desteğinin müracaatı, e-devlet üzerinden doldurulması gereken bir form ile gerçekleşir. Genç girişimci desteği almak isteyen kişiler, bu formu doldurmalarından sonra KOSGEB resmi internet sitesinde yer alan "Yeni Girişimcilik Desteği Revizyon Formu"nu da doldurmak durumundadırlar. Bu formu doldurmalarından sonra başvuruları tamamlanır.
👉Kadın Girişimci Destekleri Nedir?
Kadın girişimcilere verilen hibe destekleri, yeni bir işletme kuran ya da kurulmuş bir işletmeyi devralan kadınların işletmeleri için KOSGEB tarafından sağlanan hibelerdir. Genç girişimci desteklerinden bağımsız olan bu destekler, yalnızca kadın işletme sahiplerine tanınan hibe destekleridir. Yapılmak istenen kadın girişimci destekleri başvuruları, KOSGEB üzerinden yapılır. KOSGEB, kendi iş yerini açmak isteyen kadınlara 100.000 TL, daha önceden açılmış bir iş yerini devralmış kadınlara ise 50.000 TL hibe desteği sağlar.
👉Genç Girişimciler Vergi Muafiyeti Nedir?
Maliye Bakanlığı tarafından sunulan, genç girişimci şartlarını halihazırda taşıyan kişilere verilen teşvikler arasında yer alan vergi muafiyeti, yeni bir işletme kuran 29 yaşını doldurmamış olan kişilerin 3 yıl boyunca vergi ödemeden işletmelerini çalıştırabilmeleri hakkını elde ettikleri bir muafiyettir. Bu muafiyetten yararlanmak isteyen kişiler, işletmelerini yeni açmış olduklarının kanıtlayan belgeler ile beraber Vergi Dairelerine başvuru yapabilirler.
👉Genç Girişimci Desteği Ne Kadar Verilir?
Yeni bir işletme açan kişiler, genç girişimcilik desteğinden yararlanmak istiyorlarsa, en fazla 75.000 TL'ye kadar vergisiz ve faizsiz olarak bu destekten faydalanma imkanına sahiptirler. Alabilecekleri destek tutarları, işletmelerinin türüne ve büyüklüğüne göre değişiklik gösterir. Genç girişimciler, KOSGEB üzerinden ne kadar fazla destek alırlarsa alsınlar, bunun en fazla 75.000 TL'si kendilerine hibe desteği olarak sağlanabilir. Aldıkları desteğin kalan kısmı geri ödemeleridir.