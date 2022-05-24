2022 Evde Bakım Maaşı Şartları Nelerdir?
Güncel evde bakım maaşı alabilmek için belirlenmiş olan şartlar, şöyle sıralanmıştır:
• En az %50 engelli olmak (Evde bakım maaşı almak isteyen kişilerin almış oldukları Sağlık kurulu raporunda mutlaka 'ağır engelli' ibaresinin bulunması gereklidir.)
• Hanedeki kişi sayısına bakılmak sureti ile kişi başına düşen aylık gelirin asgari tutarın üçte ikisinden az olması
• 18 yaşını doldurmamış olan çocuklar için engelli sağlık raporunda 'özel koşul ya da çok özel koşul gerektirir' ibaresi yer alması
• 18 yaşını doldurmuş olan kişilerin sağlık raporunda 'tam bağımlı' ifadesinin yer alması
2022 Evde Bakım Maaşı Ne Kadardır?
Evde bakım aylığı alan kişilerin 2022 yılının ilk yarısında alacakları maaşlar, güncel olarak şöyle belirlenmiştir:
• %70 ve üzeri engelli maaşı: 1605 TL
• %40-69 arası engelli maaşı: 1070 TL
• 18 yaş altı engelli yakını maaşı: 1070 TL
2022 Evde Bakım Maaşı Yatan İller Hangileridir?
Evde bakım maaşının yatmış olduğu iller, güncel olarak şöyle sıralanmıştır:
• Ankara
• Aksaray
• Afyonkarahisar
• Antalya
• Adana
• Bolu
• Bursa
• Batman
• Balıkesir
• Bilecik
• Çanakkale
• Diyarbakır
• Erzurum
• Gaziantep
• İzmir
• İstanbul
• Kırıkkale
• Kars
• Kayseri
• Kocaeli
• Karabük
• Konya
• Manisa
• Niğde
• Osmaniye
• Ordu
• Tokat
• Samsun
• Sakarya
• Şanlıurfa
• Uşak
Bu illerin dışında kalan illerin evde bakım maaşı ödemeleri, daha sonra yapılacaktır.