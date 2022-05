Tebbet suresinin okunuşu ve Türkçe anlamı! Tebbet suresinin fazileti nedir, neyden bahseder? Tebbet suresi kaç ayettir?

• Düşmanlara karşı galibiyet elde etmek isteyenler ellerinden geleni yaptıktan sonra Allah'a dua etmelidir. Sure düşmanların kötülüklerini uzaklaştırır. Galibiyet elde edilmesine yardım eder. Düşmanlardan korunmak ve onların kötülüklerini engellemek için sabah ve akşam gün içinde bol bol dua edilmesi gerekir. Böylece düşmanların planları bozulur. Yapmak istedikleri kötülükler yerine ulaşmaz. Her türlü kötülüklerden melekler yardımıyla korunulmasını sağlar. Allah'a dua edenlere yaradan meleklerini gönderir ve onları kötülüklerden uzak tutar. Kötülüklerden fiziksel olarak koruyan dua aynı zamanda mental olarak da daha huzurlu kılar. Sürekli olarak şüpheli bir yaşam yaşamak zorunda olanlar duayı ettiklerinde hayatlarındaki korku ortadan kalkar. Kendilerini daha güvende ve huzurlu hissederler. Birisinin zulmünden korunmak için Tebbet suresi okunabilir.

• Sureyi okuyanlar ferah hisseder. İçlerindeki sıkıntıyı alan dua gece uyumadan önce okunduğunda kötü enerjilerden korur. Enerjisi düşük olanlar gün içinde okuduklarında enerjileri yükselir. Allah onların her daim enerjik ve iyiliklerle dolu bir yaşamın içinde olmasını sağlar. Güzel ve huzurlu bir yaşam için okumaya devam edilmesi gerekir.