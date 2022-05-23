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    • Haberler
    • 23.05.2022 15:40
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    • 23.05.2022 15:40
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    Tebbet suresinin okunuşu ve Türkçe anlamı! Tebbet suresinin fazileti nedir, neyden bahseder? Tebbet suresi kaç ayettir?

    Tebbet suresinin bahsettiği konu sefer sırasında yaşanan olaylardır. İnsanların birbirine karşı kötü davrandığı ve iki yüzlü oldukları ifade edilir. Anlaşma yapılmasına rağmen bu anlaşmaya uyulmadığı ifade edilir. O dönemlerdeki zorlu ve anlaşmazlıkların olduğu durumlar anlatılır. Haram mal yiyenlerin hayatlarında mutlu olmadığı görülür. Tebbet suresi kısa bir süre olsa da her ayetinde iyi insan olmak ile ilgili mesajlar yer alır.

    takvim.com.tr
    Tebbet suresinin okunuşu ve Türkçe anlamı!

    Kul hakkı yiyip düşmanlık yapanların yaşamlarında Allah tarafından cezalandırılacağı anlaşılır. Allah'ın sevgisini kazanmak için iyi insan olup başkasına zulmedilmemesi gerekir. Sefer sırasında insanların iki yüzlü tavırlarından dolayı bazılarının zarar gördüğü söylense de asıl zararı kötü olanların göreceği anlatılır. Düşmanların davranışlarından bahsedilir. Acımasız oldukları ve kötülük yaparak zarar verdikleri anlatılır. Seferdeki olaylardan yola çıkarak kötü olanların şerrinden korunmanın mümkün olduğu ifade edilir.

    Tebbet suresi kısa olduğu için namazlarda sıklıkla okunan sureler arasında yer alır. Günlük hayatta kolaylıkla okunabilir.

    Tebbet Suresi Kaç Ayet?
    Tebbet suresinin ayet sayısı 5'tir.

    Tebbet Suresi Nasıl Okunur?
    Tebbet suresinin Arapça okunuşu şöyledir:
    • Bismillahirrahmânirrahîm.
    • Tebbet yedâ ebî lehebin ve tebb.
    • Mâ eğnâ anhü mâlühû ve mâ keseb.
    • Seyeslâ nâren zâte leheb.
    • Vemraetühû hammâletelhatab..
    • Fî cî dihâ hablün min mesed

    Tebbet Suresinin Türkçe Anlamı Nedir?
    Tebbet suresinin Türkçe meali şöyledir:
    • Rahmân ve Rahîm (olan) Allah'ın adıyla.
    • Ebu Leheb'in iki eli kurusun! Kurudu da.
    • Malı ve kazandıkları ona fayda vermedi.
    • O, alevli bir ateşte yanacak.
    • Odun taşıyıcı olarak karısı da (ateşe girecek).
    • Ve boynunda hurma lifinden bükülmüş bir ip olduğu halde.

        Tebbet Suresinin Fazileti Nedir?
        Tebbet suresinin faziletleri şöyledir:
        • Hastalıklarda şifa elde etmek isteyenler sureyi okuyabilir. Derman arayan hastalar hastalıkları ve tedavileri süresince düzenli olarak okumalıdır. Tebbet suresi sağlıklı olmak için de okunabilir. Sadece fiziksel rahatsızlıklarda değil aynı zamanda psikolojik hastalıklarda da okunduğunda oldukça etkilidir. Kendini depresyonda hissedenler okuduğunda sorunlarında azalma olur. Fiziksel ve mental hastalıkların iyileşmesinde etkilidir. Tebbet suresi hastanede yatan hastalara okunduğunda iyileşme süresi kısalır. Yüce Allah başkası için dua edilmesini tavsiye eder ve öğütler. Allah başkasına dua edenlere aynı güzellikleri sunar. Sureyle birlikte başkasına dua edildiğinde hem hasta olan şifa bulur hem de dua eden sağlıklı bir yaşam sürer.
        • Nazar kişiler üzerinde olumsuz etkiler gösterir. Nazarın kötü enerjisinden dolayı işler ters gider. Tebbet suresi nazarın olumsuzluklarını engeller. Özellikle Felak ve Naz suresi ile birlikte okunduğunda etkileri çok daha fazladır. Nazar değenlerin üzerinde ağırlık olur. Kendilerini kötü hissederler. Tebbet suresi bu kötü hisleri yok eder ve işlerin hayırlı olmasına yardım eder. Gece uyumadan önce okunduğunda kişilerin çok daha rahat ve huzurlu uyumasını sağlar. Kötü gözlü olanların enerjilerini alır. Okuyanlar Allah tarafından korunur. Enerjisi düşük olanların enerjileri yükselir. Gün içinde istenildiği kadar okunabilir. Kapalı yerlerde okunduğu zaman ortamda varsa düşük ve kötü enerjinin yok olmasını sağlar. Sureyi okuyanlar kendilerini daha enerjik ve canlı hisseder.

        • Düşmanlara karşı galibiyet elde etmek isteyenler ellerinden geleni yaptıktan sonra Allah'a dua etmelidir. Sure düşmanların kötülüklerini uzaklaştırır. Galibiyet elde edilmesine yardım eder. Düşmanlardan korunmak ve onların kötülüklerini engellemek için sabah ve akşam gün içinde bol bol dua edilmesi gerekir. Böylece düşmanların planları bozulur. Yapmak istedikleri kötülükler yerine ulaşmaz. Her türlü kötülüklerden melekler yardımıyla korunulmasını sağlar. Allah'a dua edenlere yaradan meleklerini gönderir ve onları kötülüklerden uzak tutar. Kötülüklerden fiziksel olarak koruyan dua aynı zamanda mental olarak da daha huzurlu kılar. Sürekli olarak şüpheli bir yaşam yaşamak zorunda olanlar duayı ettiklerinde hayatlarındaki korku ortadan kalkar. Kendilerini daha güvende ve huzurlu hissederler. Birisinin zulmünden korunmak için Tebbet suresi okunabilir.
        • Sureyi okuyanlar ferah hisseder. İçlerindeki sıkıntıyı alan dua gece uyumadan önce okunduğunda kötü enerjilerden korur. Enerjisi düşük olanlar gün içinde okuduklarında enerjileri yükselir. Allah onların her daim enerjik ve iyiliklerle dolu bir yaşamın içinde olmasını sağlar. Güzel ve huzurlu bir yaşam için okumaya devam edilmesi gerekir.
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        Haberler Haberler Tebbet suresinin okunuşu ve Türkçe anlamı! Tebbet suresinin fazileti nedir, neyden bahseder? Tebbet suresi kaç ayettir?
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