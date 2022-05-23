Tebbet suresinin okunuşu ve Türkçe anlamı! Tebbet suresinin fazileti nedir, neyden bahseder? Tebbet suresi kaç ayettir?

Kul hakkı yiyip düşmanlık yapanların yaşamlarında Allah tarafından cezalandırılacağı anlaşılır. Allah'ın sevgisini kazanmak için iyi insan olup başkasına zulmedilmemesi gerekir. Sefer sırasında insanların iki yüzlü tavırlarından dolayı bazılarının zarar gördüğü söylense de asıl zararı kötü olanların göreceği anlatılır. Düşmanların davranışlarından bahsedilir. Acımasız oldukları ve kötülük yaparak zarar verdikleri anlatılır. Seferdeki olaylardan yola çıkarak kötü olanların şerrinden korunmanın mümkün olduğu ifade edilir.
Tebbet suresi kısa olduğu için namazlarda sıklıkla okunan sureler arasında yer alır. Günlük hayatta kolaylıkla okunabilir.
Tebbet Suresi Kaç Ayet?
Tebbet suresinin ayet sayısı 5'tir.
Tebbet Suresi Nasıl Okunur?
Tebbet suresinin Arapça okunuşu şöyledir:
• Bismillahirrahmânirrahîm.
• Tebbet yedâ ebî lehebin ve tebb.
• Mâ eğnâ anhü mâlühû ve mâ keseb.
• Seyeslâ nâren zâte leheb.
• Vemraetühû hammâletelhatab..
• Fî cî dihâ hablün min mesed
Tebbet Suresinin Türkçe Anlamı Nedir?
Tebbet suresinin Türkçe meali şöyledir:
• Rahmân ve Rahîm (olan) Allah'ın adıyla.
• Ebu Leheb'in iki eli kurusun! Kurudu da.
• Malı ve kazandıkları ona fayda vermedi.
• O, alevli bir ateşte yanacak.
• Odun taşıyıcı olarak karısı da (ateşe girecek).
• Ve boynunda hurma lifinden bükülmüş bir ip olduğu halde.