Tebbet suresinin okunuşu ve Türkçe anlamı! Tebbet suresinin fazileti nedir, neyden bahseder? Tebbet suresi kaç ayettir?

Tebbet Suresinin Fazileti Nedir?

Tebbet suresinin faziletleri şöyledir:

• Hastalıklarda şifa elde etmek isteyenler sureyi okuyabilir. Derman arayan hastalar hastalıkları ve tedavileri süresince düzenli olarak okumalıdır. Tebbet suresi sağlıklı olmak için de okunabilir. Sadece fiziksel rahatsızlıklarda değil aynı zamanda psikolojik hastalıklarda da okunduğunda oldukça etkilidir. Kendini depresyonda hissedenler okuduğunda sorunlarında azalma olur. Fiziksel ve mental hastalıkların iyileşmesinde etkilidir. Tebbet suresi hastanede yatan hastalara okunduğunda iyileşme süresi kısalır. Yüce Allah başkası için dua edilmesini tavsiye eder ve öğütler. Allah başkasına dua edenlere aynı güzellikleri sunar. Sureyle birlikte başkasına dua edildiğinde hem hasta olan şifa bulur hem de dua eden sağlıklı bir yaşam sürer.

• Nazar kişiler üzerinde olumsuz etkiler gösterir. Nazarın kötü enerjisinden dolayı işler ters gider. Tebbet suresi nazarın olumsuzluklarını engeller. Özellikle Felak ve Naz suresi ile birlikte okunduğunda etkileri çok daha fazladır. Nazar değenlerin üzerinde ağırlık olur. Kendilerini kötü hissederler. Tebbet suresi bu kötü hisleri yok eder ve işlerin hayırlı olmasına yardım eder. Gece uyumadan önce okunduğunda kişilerin çok daha rahat ve huzurlu uyumasını sağlar. Kötü gözlü olanların enerjilerini alır. Okuyanlar Allah tarafından korunur. Enerjisi düşük olanların enerjileri yükselir. Gün içinde istenildiği kadar okunabilir. Kapalı yerlerde okunduğu zaman ortamda varsa düşük ve kötü enerjinin yok olmasını sağlar. Sureyi okuyanlar kendilerini daha enerjik ve canlı hisseder.