Şevval ayı ne zaman bitiyor? 2022 Şevval ayı hangi tarihte sona erecek? Şevval orucu ne zaman, nasıl tutulur? Namaz kaç rekattır?

ŞEVVAL ORUCU NE ZAMAN TUTULUR?

Şevval ayı orucu için şevval ayının başlaması gerekir. Bu orucu tutmak için Kurban ya da Ramazan Bayramı döneminden sonra uygun görülmemektedir.

Çünkü şevval ayı, Ramazan Bayramı'nın 1. günü başlar.

Ancak bayramın 1. günü oruç tutulmaz. Şevval oruçları için bayramın ilk günü geçmelidir.

Her sene Hicri takvimin 10. ayında şevval ayı başlar ve oruç tutmak isteyenler niyetlenip oruca başlar.

Şevval orucunu tutmak için 6 gün oruç yeterlidir. 6 günü peşpeşe tutmak zorunluluğu yoktur.

Şevval ayı içinde 6 günü aralıklı şekilde tutabilirsiniz.

2 Mayıs 2022 tarihinde başlayan şevval ayı içinde tutacağınız 6 günlük orucu 30 Mayıs 2022 tarihine kadar bitirebilirsiniz.

Şevval orucu, ramazan ayı orucu gibi farz değildir. Ancak sünnet olan şevval orucunun sevabı da büyüktür.