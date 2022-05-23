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    • Haberler
    • 23.05.2022 08:59
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    • 23.05.2022 08:59
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    Şevval ayı ne zaman bitiyor? 2022 Şevval ayı hangi tarihte sona erecek? Şevval orucu ne zaman, nasıl tutulur? Namaz kaç rekattır?

    İslam dünyası Şevval ayı ne zaman bitiyor? 2022 Şevval ayı hangi tarihte sona erecek sorularının yanıtlarını sıklıkla araştırır oldu. Ramazan ayının bitmesi ile başlayan mübarek günler arasında yer alan ve bol bol ibadetlerin yapıldığı Şevval ayının bitiş tarihi merak edilmeye başlandı. Namaz ve oruç ibadetini yerine getirmek isteyen Müslüman vatandaşlar araştırmalarını hızlandırdı, peki Şevval orucu ne zaman, nasıl tutulur? Namaz kaç rekattır?

    takvim.com.tr
    Şevval ayı ne zaman bitiyor?

    Şevval ayı ne zaman bitiyor? 2022 Şevval ayı hangi tarihte sona erecek? Şevval orucu ne zaman, nasıl tutulur? Namaz kaç rekattır sorgulamaları arama motorları üzerinden sıklıkla yapılıyor. Tüm illerden Müslüman vatandaşlar Mayıs ayının son günleri yaşanırken Şevval ayı hakkında bilgileri de öğrenmek istiyor ve yapılacak ibadetleri tamamlamak için tüm detayları araştırıyor. İşte bilgiler...

    ŞEVVAL AYI NE ZAMAN BİTİYOR 2022?

    Şevval ayı, Hac aylarından ilkidir. Ramazan ayının peşinden gelen bu mübarek ay, 2 Mayıs 2022 tarihinde başlar. Şevval ayında oruç tutmak isteyenler bu tarihe dikkat ederek şevval ayını 30 Mayıs 2022 tarihinde uğurlayabilir.

    ŞEVVAL ORUCU NE ZAMAN TUTULUR?

    Şevval ayı orucu için şevval ayının başlaması gerekir. Bu orucu tutmak için Kurban ya da Ramazan Bayramı döneminden sonra uygun görülmemektedir.
    Çünkü şevval ayı, Ramazan Bayramı'nın 1. günü başlar.
    Ancak bayramın 1. günü oruç tutulmaz. Şevval oruçları için bayramın ilk günü geçmelidir.
    Her sene Hicri takvimin 10. ayında şevval ayı başlar ve oruç tutmak isteyenler niyetlenip oruca başlar.

    Şevval orucunu tutmak için 6 gün oruç yeterlidir. 6 günü peşpeşe tutmak zorunluluğu yoktur.
    Şevval ayı içinde 6 günü aralıklı şekilde tutabilirsiniz.
    2 Mayıs 2022 tarihinde başlayan şevval ayı içinde tutacağınız 6 günlük orucu 30 Mayıs 2022 tarihine kadar bitirebilirsiniz.
    Şevval orucu, ramazan ayı orucu gibi farz değildir. Ancak sünnet olan şevval orucunun sevabı da büyüktür.

        ŞEVVAL AYI ORUCUNA NASIL NİYET EDİLİR?

        Tıpkı ramazan orucu gibi sevabı büyük olan şevval orucu, niyet edildikten sonra başlar.
        Şevval orucunu tutmak isteyenler, içinden geldiği gibi oruç tutmak için niyet edebilir.
        Allah için, Allah rızası adına niyet ettikten sonra içinizden geçen hayırlı duaları okuyarak niyet edebilirsiniz.
        Şevval ayı orucu nasıl tutulur diyenler öncelikle niyet etmeyi unutmamalıdır.
        Eğer ramazan ayında tutamadığınız oruçların kazasını şevval ayında tutacaksanız; bunu niyetinizde belirtmelisiniz.

        Din görevlilerine gelen sorulardan biri de şevval ayında tutulan oruç kazaya sayılır mı oluyor.
        Ramazan orucunu tutamayanlar, Ramazan Bayramı ile başlayan şevval ayında kaza orucunu tutabilir.
        Niyet ederken: "Niyet ettim Allah rızası için bugün şevval orucu tutmaya." denilebilir.
        Kaza orucunun niyetinde mutlaka kaza orucu olduğunu dile getirmelisiniz.

        6 GÜN ORUCU FAZİLETLERİ NELERDİR?

        Diyanet tarafından yapılan açıklama şöyle:

        Ramazan'dan sonra Şevval ayında altı gün oruç tutmak müstehaptır. Hz. Peygamber (s.a.s.), "Kim Ramazan orucunu tutar ve ona Şevval ayından altı gün ilave ederse, sanki yılın bütününde oruç tutmuş gibi olur." (Müslim, Sıyâm, 204; Tirmizî, Savm, 53; Ebû Dâvûd, Savm, 59) buyurmuştur. Bu oruç peş peşe tutulabileceği gibi ara verilerek de tutulabilir (İbn Âbidîn, Reddü'l-muhtâr, III, 421, 422).

        ŞEVVAL AYI NAMAZI NASIL KILINIR?

        Uteka (Azatlılar) namazı 8 rekattır.

        1. rekat : 1 Fatiha + 15 İhlas Suresi
        2. rekat : 1 Fatiha + 15 İhlas Suresi
        3. rekat : 1 Fatiha + 15 İhlas Suresi
        4. rekat : 1 Fatiha + 15 İhlas Suresi
        5. rekat : 1 Fatiha + 15 İhlas Suresi
        6. rekat : 1 Fatiha + 15 İhlas Suresi
        7. rekat : 1 Fatiha + 15 İhlas Suresi
        8. rekat : 1 Fatiha + 15 İhlas Suresi
        Namaz bitince 70 kere 'Subhânellah' zikri çekilir. Ardından 70 kere Salavat çekilir.
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