Nas suresinin okunuşu! Nas suresi Türkçe anlamı ve fazileti nedir? Nas suresi kaç ayet, nasıl okunur?

Nas Suresi, insanlara sinsi bir şekilde vesvese veren şeytanın, kötülüğe sürükleyen cinlerin ve insanların şerrinden korunmak için sadece Allah'a sığınmamız gerektiğini bizlere bildirir. Bizleri yaratan Allah, aynı zamanda bizler devamlı bir şekilde gözetleyerek korur. İnsan kendini yalnız ve çaresiz hissettiği zaman ya da vesveselere kapıldığı zaman bu sureleri okuyabilir. Nas ve Felak Sureleri, içerisinde yaşadığımız alemi ve bu alemin sırlarını bizlere gösterir. İnsanın bilgisi, yaşadığı alemde oldukça sınırlıdır. Ancak bu sureler okunarak insanların korku ve panik yaşadıkları her an Allah'a sığınabilirler. Allah, insana şah damarından daha yakındır ve koruyup gözetleyen yine de O'dur.