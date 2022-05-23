Defne sabunu ne işe yarar, faydaları nelerdir? Defne sabunu kullanımı nasıldır? Defne sabunu hangi cilt tiplerinde kullanılır?

Defne Sabunu Hangi Cilt Tiplerinde Kullanılır?

Defne sabununun kullanılacağı cilt tipleri arasında dikkat etmesi gerekenler, aşırı kuru cilt yapısına sahip olanlardır. Aşırı kuruluk yaşayanların kullanımda, cildi daha da kurutarak pul pul dökülmesine neden olabilir. Diğer cilt ve saç tiplerinde kullanım sağlanmasında bir sakınca yoktur. Doğal içeriğe sahip olmasından dolayı, alerjik reaksiyonlara neden olmaz. Fakat; cildiniz hassas bir yapıya sahip ise ufak bir bölgede deneme yaparak, cildin vereceği reaksiyona göre tüm vücutta uygulamanızda fayda olacaktır. Yağlı ciltlerin, aşırı yağ üretimini dengeler ve bu sayede de sivilce oluşumlarının önüne geçer. Günlük olarak yüz temizliğinde tüm ciltlerde kullanım sağlayabilirsiniz. Özellikle erkek kullanıcılar, tıraş sonrası oluşan tahrişi azaltmak için kullanım sağlayabilirler. Kızarıklık ve kaşıntıların önüne geçer ve cildin rahat etmesini sağlar.