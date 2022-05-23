Cezaevi izinleri 2022 son dakika! Açık cezaevi izinleri uzatılacak mı bitecek mi? CTE açık cezaevi covid 19 izinleri bitti mi? sorgulamaları arama motorları üzerinden sıklıkla yapılıyor.
CTE AÇIK CEZAEVİ İZİNLERİ UZATILDI MI?
Adalet Bakanlığı, Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü, Koronavirüs kapsamındaki izinlerin sona ereceği tarihi açıkladı. Buna göre izinlerin uzatılma ihtimali ortadan kalktı.
Güncellenen takvimle birlikte açık cezaevi izinleri uzatıldı mı sorusunun cevabının hayır olduğu öğrenildi.
AÇIK CEZAEVİ COVİD 19 İZİNLERİ SON DURUM NEDİR?
Açık Cezaevi Izinleri 31 Mayıs'ta son bulacak. Salgının seyri, vaka sayılarındaki düşüş ve aşılama oranı dikkate alınarak Sağlık Bakanlığı Bilim Kurulu tavsiye kararları doğrultusunda ülke genelindeki normalleşme süreci nedeniyle COVID-19 izninde bulunan hükümlülerin izni uzatılmadı.