Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    • Haberler
    • 23.05.2022 09:34
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 23.05.2022 09:34
    ABONE OL

    Cezaevi izinleri 2022 son dakika! Açık cezaevi izinleri uzatılacak mı bitecek mi? CTE açık cezaevi covid 19 izinleri bitti mi?

    Binlerce mahkum ve yakını cezaevi izinleri 2022 son dakika bilgileri edinmek istiyor. Koronavirüs ile mücadele zamanında belirli sürelerle uzatılma yapılmıştı ve 80 bin açık cezaevi mahkumunun covid 19 izinlerinin bitmesine az bir zaman kala yeniden bir erteleme söz konusu olup olmayacağı merak edildi. Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamaya göre tarih belli oldu. Peki açık cezaevi izinleri uzatılacak mı bitecek mi? CTE açık cezaevi covid 19 izinleri bitti mi?

    takvim.com.tr
    Cezaevi izinleri 2022 son dakika!

    Cezaevi izinleri 2022 son dakika! Açık cezaevi izinleri uzatılacak mı bitecek mi? CTE açık cezaevi covid 19 izinleri bitti mi? sorgulamaları arama motorları üzerinden sıklıkla yapılıyor.

    CTE AÇIK CEZAEVİ İZİNLERİ UZATILDI MI?

    Adalet Bakanlığı, Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü, Koronavirüs kapsamındaki izinlerin sona ereceği tarihi açıkladı. Buna göre izinlerin uzatılma ihtimali ortadan kalktı.

    Güncellenen takvimle birlikte açık cezaevi izinleri uzatıldı mı sorusunun cevabının hayır olduğu öğrenildi.

    AÇIK CEZAEVİ COVİD 19 İZİNLERİ SON DURUM NEDİR?

    Açık Cezaevi Izinleri 31 Mayıs'ta son bulacak. Salgının seyri, vaka sayılarındaki düşüş ve aşılama oranı dikkate alınarak Sağlık Bakanlığı Bilim Kurulu tavsiye kararları doğrultusunda ülke genelindeki normalleşme süreci nedeniyle COVID-19 izninde bulunan hükümlülerin izni uzatılmadı.

        AÇIK CEZAEVİ İZİNLERİ NE ZAMAN BİTİYOR?

        Adalet Bakanlığı, Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü şu açıklamada bulundu:

        Salgın hastalığın seyri, vaka sayılarındaki düşüş ve aşılama oranı dikkate alınarak Sağlık Bakanlığı Bilim Kurulu tavsiye kararları doğrultusunda ülke genelindeki normalleşme süreci nedeniyle Covid-19 izninde bulunan hükümlülerin 31 Mayıs tarihi itibarıyla açık ceza infaz kurumlarına dönmeleri; denetimli serbestlik yükümlülerinden hakkında denetim planı hazırlanarak yükümlülükleri belirlenmiş olanların 1 Haziran 2022 tarihinden itibaren denetim planlarında yazan yükümlülüklere aynen uymaları, hakkında henüz denetim planı hazırlanmamış olanların 1 Haziran 2022 tarihinden itibaren ilgili denetimli serbestlik müdürlüğüne müracaat etmeleri ve işlemlerini başlatmaları gerekmektedir.

        Hükümlülere dönecekleri ceza infaz kurumlarını Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğüne ait https://Cte.adalet.gov.tr/ resmi web sitesinde oluşturulacak sorgulama ekranı üzerinden öğrenme imkanı sağlanacaktır.
        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
        FETÖ’cü Arif ABD’de ortaya çıktı
        Haberler Haberler Cezaevi izinleri 2022 son dakika! Açık cezaevi izinleri uzatılacak mı bitecek mi? CTE açık cezaevi covid 19 izinleri bitti mi?
            SON DAKİKA