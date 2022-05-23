Anlaşmalı boşanmanın şartları nelerdir? Anlaşmalı boşanma avukat ücreti ne kadardır?

👉Güncel olarak belirlenmiş anlaşmalı olarak boşanmanın koşulları, şöyle sıralanmıştır:
• En az 1 yıldır evli olmak
• Boşanma davasının beraber açılmış olması veya bir tarafından açmış olduğu davayı karşı tarafından kabul etmesi (Kişilere açılmış olan boşanma davaları eğer karşı taraf tarafından kabul edilmezse anlaşmalı boşanma davasının görülebilmesi mümkün değildir.)
• Boşanma için verilen kararın özgür irade ile verilmiş olunması
• Anlaşmalı boşanma talep etmiş olan her iki tarafında da duruşmaya şahsi olarak bizzat katılması
• Eğer varsa çocukların velayetlerinin, nafaka ve mal varlığı paylaşımı hakkında anlaşma sağlanmasından sonra protokolün hazırlanarak anlaşmanın sağlanması
👉Avukatsız Anlaşmalı Boşanma Davası Nasıl Açılır?
Avukata başvurulmadan anlaşmalı boşanma davasının açılabilinmesi için boşanmak isteyen eşlerden birinin anlaşmalı boşanma dilekçesi ile ilgili mahkemelere başvurmaları gereklidir. Anlaşma protokolü de dava dilekçesi ile beraber teslim edilirse, taraflara duruşma günü bildirilir. Belirlenen günde davaya her iki tarafın da katılmasından sonra duruşma gerçekleşir ve eşler anlaşmalı olarak boşanabilir.
👉Yeni Boşanma Yasaları Nelerdir?
Güncel olarak belirlenmiş boşanma yasaları, şöyle sıralanmıştır:
• Nafaka ödemesine süre belirlenmesi: Yeni belirlenmiş yasaya göre, gerçekleşen boşanma davası anlaşmalı boşanma olsun ya da olmasın eşler, eski eşlerine belirli bir süre ile nafaka ödeyeceklerdir. Ödenecek olan nafakanın süresi ise tarafların evli kalma sürelerine göre belirlenecektir. 2 yılın altındaki evliliklerde 5 yıl, 5 yılın altındaki evliliklerde 7- 8 yıl, 5 ila 10 yıl arasındaki evliliklerde 12 yıl, 15 yılın üzerindeki evliliklerde evlilik süresi dikkate alınarak nafaka verilmesi Yargıtay tarafından uygun görülmüştür.
• Ara süre formülü: Boşanma gerçekleştikten sonra eğer kadınlara nafaka verilmesi için 2 ya da 3 yıl kadar bir süre beklenecektir. Eğer bu süre içinde kadınlar evlenmezse, bir yerde çalışmaya başlamazsa ve kendi ihtiyaçlarını gideremeyecek konumda olurlarsa, nafaka almaya devam etmek yerine bakanlık tarafından bir işe yerleştirilerek kendilerine bakmaları sağlanacaktır.
👉Anlaşmalı Boşanma Süreci Nasıl İşler?
Anlaşmalı boşanma davalarının süreçleri, öncelikle ilgili dilekçelerin taraflarca imzalanması ve aile mahkemelerine teslim etmeleri ile başlar. Daha sonra, eşlerin her ikisine de belirlenmiş olan mahkeme günü ve yeri tebliğ edilir. Anlaşmalı boşanma davaları, genellikle tek celsede sona eren davalardır. Ancak davalar uzayabilir. Eğer anlaşma protokolü yapılmadan davaya başlanmışsa, dava ertelenir. Anlaşmalı boşanacak olan eşler, eğer mal varlığı ve velayet konularında anlaşamazlarsa davaları uzar. Boşanma dışında her konuda anlaşma sağlanmasından sonra resmi olarak boşanma gerçekleşebilir.
👉Anlaşmalı Boşanma Avukat Ücreti Ne Kadardır?
Anlaşmalı boşanma davasının avukat aracılığı ile açılmasından sonra avukatlara ödenmesi gereken ücret, 10.000 TL ile 15.000 TL aralığında değişir. Bu belirlenmiş olan ücretler, ortama olarak belirlenmiştir. Avukatların tecrübe durumlarına ve davanın nerede açılmış olduğuna göre farklılık gösterebilir.