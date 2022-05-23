Açık cezaevi izinleri uzatıldı mı? CTE açık cezaevi covid 19 izinleri bitti mi? Cezaevi izinleri 2022 son dakika!

Binlerce mahkum ve yakını cezaevi izinleri 2022 son dakika bilgileri edinmek istiyor. Koronavirüs ile mücadele zamanında belirli sürelerle uzatılma yapılmıştı ve 80 bin açık cezaevi mahkumunun covid 19 izinlerinin bitmesine az bir zaman kala yeniden bir erteleme söz konusu olup olmayacağı merak edildi. Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamaya göre tarih belli oldu. Peki açık cezaevi izinleri uzatılacak mı bitecek mi? CTE açık cezaevi covid 19 izinleri bitti mi?
CTE AÇIK CEZAEVİ İZİNLERİ UZATILDI MI?
SON DAKİKA! Kabine toplantısı sonrası gelen açıklamaya göre izinler 31 Temmuz 2022 tarihine kadar uzatıldı.
AÇIK CEZAEVİ COVİD 19 İZİNLERİ SON DURUM NEDİR?
Bugüne kadar 12 defa uzatılan açık Cezaevi izinleri 31 Mayıs'ta son bulacaktı. Ancak süre 31 Temmuz tarihine kadar yeniden uzatıldı.