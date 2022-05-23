Açık cezaevi izinleri uzatıldı mı? CTE açık cezaevi covid 19 izinleri bitti mi? Cezaevi izinleri 2022 son dakika!

Binlerce mahkum ve yakını cezaevi izinleri 2022 son dakika bilgileri edinmek istiyor. Koronavirüs ile mücadele zamanında belirli sürelerle uzatılma yapılmıştı ve 80 bin açık cezaevi mahkumunun covid 19 izinlerinin bitmesine az bir zaman kala yeniden bir erteleme söz konusu olup olmayacağı merak edildi. Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamaya göre tarih belli oldu. Peki açık cezaevi izinleri uzatılacak mı bitecek mi? CTE açık cezaevi covid 19 izinleri bitti mi?