28. Dönem POMEM mülakat sonuçları açıklandı mı 2022? POMEM sonuçları ne zaman açıklanır? PA.edu.tr sonuç ekranı!

Emniyet Genel Müdürlüğü Polis Akademisi tarafından POMEM'lere öğrenci alımları devam ediyor. 28. Dönem POMEM kapsamında gerçekleştirilen mülakatlara katılan binlerce vatandaş, sonuçların açıklanacağı tarihi iple çekmeye başladı. Peki, 28. Dönem POMEM mülakat sonuçları açıklandı mı? POMEM sonuçları ne zaman açıklanır? İşte cevaplar...
POMEM SONUÇLARI 28. DÖNEM SON DURUM
Polis Akademisi Başkanlığı bünyesinde eğitim görecek; Meslek Eğitim Merkezlerine önlisans, lisans veya bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olanlardan 8.000 lisans (6.400 erkek ve 1.600 kadın), 2.000 önlisans (1.600 erkek ve 400 kadın) olmak üzere toplam 10.000 öğrenci alımı için ocak ayında ön başvurular alındı.
Hak kazanıp kazanmadığını öğrenmek için adaylar POMEM sözlü sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? Sorusuna yanıt aramaya devam ediyor. İşte PA.edu.tr adresi ile son bilgiler…
POMEM SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
28. Dönem POMEM sonuçları için bekleyiş sürüyor. Polis memuru olmak için atama bekleyenler sözlü sınav ardından hak kazanıp kazanmadıklarını öğrenmek istiyor. Ancak konuyla ilgili henüz bir açıklama gelmedi.
28. Dönem POMEM Giriş Sınavı kapsamında, aday değerlendirme ve seçme sınavı Mülakat Sınavı aşamasına katılacak olan adayların sınav tarihleri, www.pa.edu.tr internet adresinden 2 Mart 2022 tarihinde paylaşılmıştı.