Anadolu'da yaz aylarının başında görülen kırkikindi yağışları, daha çok İç Anadolu'da etkili olan Konveksiyonel yağışlardır. Peki, 2022 Kırkikindi yağışları ne zaman, hangi gün başlıyor? Kırkikindi yağmurları kaç gün sürecek?
2022 KIRKİKİNDİ YAĞMURLARI NE ZAMAN?
Kırkikindi yağmurları, 2022 yılı ile 27 Nisan Çarşamba gününden sonra beklenmektedir.
KIRKİKİNDİ YAĞIŞLARI NEDİR?
Kırkikindi, Anadolu'da kış ve yaz başlarında genelde öğleden sonra, ikindi saatlerinde görülen konveksiyonel yağışlara halk arasında verilen isimdir. Bu yağışlara, genelde ikindi vakti başladığı ve 40 gün yağdığına inanıldığı için kırk gün, ikindi vakti yağan yağışlar anlamında Kırkikindi yağışları denmiştir. Lakin, 40 gün sürmelerinin bilimsel bir dayanağı yoktur.