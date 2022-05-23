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    • Haberler
    • 23.05.2022 16:25
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    • 23.05.2022 16:25
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    2022 Kırkikindi yağışları ne zaman, hangi gün başlıyor? Kırkikindi yağmurları kaç gün sürecek?

    Kırkikindi yağışları hakkında aramalar hız kazandı. Kırkikindi, Anadolu'da kış ve yaz başlarında genelde öğleden sonra, ikindi saatlerinde görülen konveksiyonel yağışlara halk arasında verilen isimdir. Bu yağışlara, genelde ikindi vakti başladığı ve 40 gün yağdığına inanıldığı için kırk gün, ikindi vakti yağan yağışlar anlamında Kırkikindi yağışları olarak adlandırılmıştır. Peki, 2022 kırkikindi yağışları ne zaman, hangi gün başlıyor? Kırkikindi yağmurları kaç gün sürecek?

    takvim.com.tr
    2022 Kırkikindi yağışları ne zaman, hangi gün başlıyor?

    Anadolu'da yaz aylarının başında görülen kırkikindi yağışları, daha çok İç Anadolu'da etkili olan Konveksiyonel yağışlardır. Peki, 2022 Kırkikindi yağışları ne zaman, hangi gün başlıyor? Kırkikindi yağmurları kaç gün sürecek?

    2022 KIRKİKİNDİ YAĞMURLARI NE ZAMAN?

    Kırkikindi yağmurları, 2022 yılı ile 27 Nisan Çarşamba gününden sonra beklenmektedir.

    KIRKİKİNDİ YAĞIŞLARI NEDİR?

    Kırkikindi, Anadolu'da kış ve yaz başlarında genelde öğleden sonra, ikindi saatlerinde görülen konveksiyonel yağışlara halk arasında verilen isimdir. Bu yağışlara, genelde ikindi vakti başladığı ve 40 gün yağdığına inanıldığı için kırk gün, ikindi vakti yağan yağışlar anlamında Kırkikindi yağışları denmiştir. Lakin, 40 gün sürmelerinin bilimsel bir dayanağı yoktur.

        Bu konveksiyonel yağışların dönem aralıkları sinoptik koşullara göre yıldan yıla fark edebilmektedir.Isı kapasitesi, albedo gibi özellikleri açısından farklı karakteristiklerdeki araziler, güneş ışınlarından farklı dozlarda etkilenirler ve atmosferik sınır tabakanın ısınması da alttaki yüzeye göre farklılık gösterir. Bu farklılık, yere yakın tabakada bir heterojenlik oluşturur ve meydana gelen yoğunluk farkı, daha düşük yoğunluktaki (genellikle fazla ısınan) hava parselinin yükselmesini tetikler.

        Gerçekleşen konveksiyon yeterince güçlü ise gökgürültülü fırtına meydana gelir. Tabii bunda düşey rüzgar kayması ve troposferin üst seviyelerindeki soğuk hava da etkilidir. Kırkikindi yağışları da diğer konvektif yağışlarda olduğu gibi kısa süreli ve ani bastıran sağanaklar şeklinde görülür. Çoğunlukla birkaç saati aşmaz ancak önemli bir miktar bırakır. Koşullar uygun ise dolu da vuku bulabilir.
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        Aysever adres ver dedi
        Haberler Haberler 2022 Kırkikindi yağışları ne zaman, hangi gün başlıyor? Kırkikindi yağmurları kaç gün sürecek?
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