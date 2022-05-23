Basit usul şartları nelerdir? Kimler basit usul olamaz? Basit usulde metrekare şartı nedir?

👉Basit Usulde Metrekare Şartı Nedir?

Basit usul için metrekare koşulu, dükkanı ya da iş yeri belirli bir metrekareyi geçmeyen kişilerin vergi mükellefi olmaması durumuna verilen isimdir. İş yeri çok küçük olan ve aylık ya da yıllık geliri kendi meslek grubu için belirlenmiş olan tutarın altında kalan kişiler, basit usulden muaf tutulurlar.

👉Kimler Basit Usul Olamaz?

Basit usul olarak kabul edilmeyen kişilerin güncel listesi, şöyle sıralanmıştır:

• Kollektif şirket ortakları ile komandit şirketlerin komandite ortakları

• İkrazat işleriyle uğraşan kişiler

• Sarraflar ile kıymetli maden ve mücevherat alım satımı ile uğraşan kişiler

• Sigorta prodüktörleri

• Gayrimenkul işi yapan kişiler

• Gemi alım satımı ile uğraşan kişiler

• aracılık işi yapanlar

• Maden işletmeleri, taş ve kireç ocakları, kum ve çakıl istihsal yerleri, tuğla ve kiremit harmanları işletenler

• Şehirlerarası yük ve yolcu taşımacılığı yapanlar

• treyler, çekici ve benzerlerinin sahip veya işleticileri

• Her türlü ilan ve reklam işleriyle uğraşanlar veya bu işlere aracılık edenler

• Gelir Vergisi Kanununun 94 üncü maddesinin birinci fıkrasında sayılan kişi ve kurumlara karşı inşaat ve onarma işini taahhüt edenler ile bu mükelleflere karşı derece derece taahhütte bulunanlar

• Maliye Bakanlığınca teklif edilen ve Bakanlar Kurulunca kararlaştırılan iş grupları, sektörler, il ve ilçeler, büyükşehir belediyeleri dahil olmak üzere il ve ilçelerin belediye sınırları (mücavir alanlar dahil), belediyelerin nüfuları, yöreler itibarıyla veya sabit bir işyerinde faaliyette bulunulup bulunulmadığına göre gerçek usulde vergilendirilmesi gerekli görülen herkes

Basit usul olarak kabul görebilmek için öncelikle Maliye Bakanlığından onay alınması gereklidir. Bu nedenle de işletme ve iş yerlerinin hangi usul bünyesinde olduklarını tespit etmeleri önemlidir. Resmi olmadan yapılan vergilendirmelerin tümü, Türkiye Cumhuriyeti Türk Ceza Kanununca idari para cezalarına tabii sayılır. Bu nedenle de kişilerin hangi usule tabi olduklarına çok dikkat etmeleri gereklidir.