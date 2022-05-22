Gürcistan vatandaşlığı nasıl alınır? Gürcistan vatandaşlığı başvurusu, şartları nedir?

👉Gürcistan vatandaşı olabilmek için birkaç farklı yol mevcuttur:
- Evlilik Yoluyla Gürcistan Vatandaşı Olma Hakkı
- Doğum Yoluyla Gürcistan Vatandaşı Olma
- Çalışma Yoluyla Vatandaşlık
Gürcistan vatandaşlığı almak isteyen kişilerin bu yöntemler dışında vatandaşlık alabilmeleri devlet tarafından uygun görülmemiştir.
👉Gürcistan Vatandaşlığı Başvurusu Nasıl Yapılır?
Gürcistan'dan vatandaşlık alabilmek için başvuru yapılması, yalnızca ülke sınırları içinde şahsi olarak kabul edilir. Gürcistan vatandaşı olmak isteyen kişiler, Gürcistan Adalet Sarayı'na gerekli olan evrakları ile beraber başvuru yaparak vatandaşlık başvurusunda bulunabilirler.
👉Gürcistan Vatandaşlığı Alma Şartları Nelerdir?
Gürcistan vatandaşı olma koşulları, devlet tarafından şöyle sıralanmıştır:
- Eğitim almak veya çalışmak amaçları ile Gürcistan'a gelen kişilerin yasal yollar ile ülkede yaşıyor olmaları gereklidir.
- Devlet tarafından talep edilen evrakların eksiksiz bir şekilde teslim edilmesi gereklidir.
- Vatandaş olmak isteyen kişilerin sicillerinin temiz olması ve ülkeye giriş yaptıktan sonra herhangi bir suça karışmamış olmaları gereklidir.
- Başvuru yapılırken, devlet tarafından talep edilen Gürcistan vatandaşlığı ücretlerinin yatırılmış olması gereklidir.
- Gürcistan kökenli iki kefil gereklidir. Bu kefiller, vatandaş olmak isteyen kişilerin belgelerine imza atmalı ve başvuru esnasında da kişilerin yanında bulunmalılardır.
👉Gürcistan Vatandaşı Olmak İçin Hangi Evraklar Talep Edilir?
Gürcistan vatandaşlığı başvurusu yapacak olan kişilerin Gürcistan devletine teslim etmeleri gereken evraklar, güncel olarak şöyle belirlenmiştir:
- Pasaport ve pasaport fotokopisi (Teslim edilecek olan pasaport fotokopisinin Gürcü diline çevrilmiş ve Gürcü noterleri tarafından onaylanmış olması gereklidir.)
- İkametgah belgesi (Gürcistan'da nerede ikamet edildiğinin evrakları talep edilir.)
- Doğum kayıt örneği
- Gürcistan vatandaşlığı başvuru formu