Denetimli serbestlik şartları nelerdir? Denetimli serbestlik nasıl uygulanır?

👉Denetimli Serbestlik İmza Kaç Günde Bir Atılır?

Denetimli serbestlik hakkını elde etmiş olan hükümlüler, haftada bir gün olmak üzere imza atmak durumundadırlar. Haftanın hangi gününde imza atacakları kendilerine yetkililer tarafından belirlenir ve kişiler, imza gününü geçirdikleri takdirde eğer geçerli bir gereke göstermezlerse, üst üste 3 gün imza atmazlarsa denetimli serbestlik haklarını kaybedebilirler.

👉Denetimli Serbestlik Sigortalı Çalışma Şartları Nelerdir?

Denetimli serbestlikle hapisten çıkmış olan kişilerin sigortalı çalışma durumları için herhangi bir şart ya da koşul aranmaz. Denetimli serbestliğe sahip olan kişiler, sigortalı bir işte çalışmaya başlayabilirler. Üzerlerinde denetimli serbestlik olması, sosyal ve iş hayatlarının üzerinde bir değişiklik yapmaz.