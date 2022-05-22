Akaryakıta 1 TL indirim geldi mi? BENZİN VE MOTORİNE ZAM GELECEK Mİ? 23 Mayıs 2022 son dakika BENZİN, MAZOT, LPG, OTOGAZ fiyatları...

Milyonlarca sürücü benzin, motorin, LPG ve otogaza indirim ve ya zam gelip gelmediğini araştırıyor. Gündemde güncel akaryakıt fiyatları yer alıyor. İstanbul, Ankara ve İzmir başta olmak üzere 81 ildeki vatandaşlar akaryakıt fiyatlarıyla ilgili son dakika gelişmeleri yakından takip ediyor. Bu kapsamda BENZİN VE MOTORİNE ZAM GELECEK Mİ? Akaryakıta 1 TL indirim geldi mi? gündemde yer alıyor. İşte 23 Mayıs 2022 son dakika BENZİN, MAZOT, LPG, OTOGAZ fiyatları...