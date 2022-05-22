Açık cezaevi izinleri uzatılacak mı? Mahkumlar geri dönecek mi 2022? İzinli mahkumlar son dakika 2022 geri dönüyor mu? Gözler Kabine'de!

98 BİN MAHKUM CEZAEVİNE DÖNECEK Mİ?

Açık cezaevinde uygulanan koronavirüs izinleri de masada. Süre 31 Mayıs'ta doluyor. Daha önce 2 kez süre uzatılmıştı. Bir kez daha süre uzatımı olur mu? Bu konunun yine gündeme gelmesi bekleniyor. Hem ailelerden hem de mahkumlardan yoğun bir talep olduğu belirtiliyor. Konu hem Meclis'te de gündeme geldiği bazı çalışmalar olabileceği gündeme gelmişti. Kabinede de gündeme gelmesi bekleniyor. İzin sürecinde bir suça bulaşmadıkları ve kendilerine yeni bir yaşam kurdukları, kiminin de aile kurdukları gerekçesiyle taleplerin geldiği belirtiliyor. Yeni bir sürenin uzatılıp uzatılmayacağı kabine toplantısında belli olacak.