Portekiz Vatandaşlığı Nasıl Alınır? Portekiz Vatandaşlığı Başvurusu, Şartları Nedir?

• Evlilik Yoluyla Portekiz Vatandaşlığı Başvurusu

• Portekiz'de gayrimenkul yatırımı yoluyla vatandaşlık alma

• Oturum İzni Yoluyla Portekiz Vatandaşlık Başvurusu Şartları

• Çocuklar için Portekiz Vatandaşlık alınması

• Portekiz Asıllı Olan Sefarad Yahudileri için Portekiz Vatandaşlığı alınması

Portekiz Vatandaşlığı Başvurusu Nasıl Yapılır?

Portekiz vatandaşı olmak için başvurular, Portekiz hükümeti tarafından farklı yerlere yapılması üzerine kararlaştırılmıştır. Vatandaşlık başvurularının yapılabileceği konumlar, şöyle belirlenmiştir:

Göçmen Entegrasyonu Ulusal Destek Merkezindeki Noterlikler ve Kayıt Büroları

Lisbon'daki Areeiro Kayıt Bürosu

Portekiz'de bulunan herhangi bir nüfus idaresine

Odivelas Vatandaş Kurumu

Portekiz Vatandaşlık Dairesi

Bu konumların tümüne, fiziksel olarak başvuru imkanı vardır. Portekiz Merkezi Kayıt Kuruluşuna veya Portekiz Vatandaşlık Dairesi kurumları ise online olarak da başvuru kabul eden kurumlar arasında yer alır.