Makinist nasıl olunur? Makinist olma başvurusu nasıl yapılır, şartları nelerdir? Makinistler ne kadar maaş alır?

👉Makinist Nasıl Olunur? Başvurusu, Şartları

Makinist olabilmek için belirlenmiş olan bazı üniversite bölümlerinden mezun olunması gereklidir. Bu bölümlerin başarı ile tamamlanmasından sonra, TCDD tarafından verilen eğitimleri almak ve eğitimin verildiği şartları yerine getirmek gereklidir. Tüm koşulların yerine getirilmesinden ve sınavlarda talep edilen puanların alınması ile beraber makinist olunabilir.

👉Makinist Olma Başvurusu Nasıl Yapılır?

Makinist olmak isteyen kişilerin TCDD tarafından dönemsel olarak açılan makinist başvurularını takip etmeleri gereklidir. İlgili başvuru tarihlerinde yapılan başvurulardan sonra İŞKUR tarafından yürütülen başvuru süreci başlar. TCDD'de makinist olmak isteyen kişiler, İŞKUR üzerinden başvuru yaparak işe alım süreçleri ile ilgili durumları takip edebilirler.