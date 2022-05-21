Kuveyt iş imkânları nelerdir? Kuveyt hangi mesleklerde alım yapıyor?

👉Kuveyt iş imkanlarının en fazla olduğu meslek sektörleri şöyle sıralanmıştır:
- Tarım sektörü
- Sanayi sektörü
- Hizmet sektörü
👉Kuveyt Hangi Mesleklerde Alım Yapıyor?
Kuveyt'in çalışmak için bünyesine kabul ettiği meslek dalları, şöyle sıralanmıştır:
- İnşaat sektörü bünyesindeki tüm meslekler
- Turizm sektörü meslekleri
- Yemek sektörü meslekleri
- Hizmet sektörü mesleklerinin tümü
- Lojistik sektörü
👉Kuveyt İşçi Maaşları Ne Kadardır?
Kuveyt'e işçi olarak giden kişilerin maaşları, 230 ile 900 dinar arasında değişiklik gösterir. Kişilerin çalıştıkları yerler, çalışma saatleri ve Kuveyt'te çalışmış oldukları sürelere göre alacakları ücretlerde de değişiklik olur. Genelde özel sektörde şirketlerde çalışmakta olan kişilerin aylık maaşları da şirket tarafından belirlendiği için belirli meslek grupları için net bir fiyat vermek zordur.
👉Kuveyt'te İş Yapan Türk Firmaları Hangileridir?
Kuveyt'te çalışmakta olan Türk firmaları, güncel olarak şöyle sıralanabilir:
- Limak İnşaat
- Ortadoğu İnşaat
- Sham Turk İnşaat Tekstil Limited Şirketi
- Ihlas İnşaat
- GAP İnşaat
- Sarp Group
- Teknik Yapı
- Demir İnşaat
- Tuğra Gayrimenkul
- Kamışoğlu Group
- Helis Yapı
- AKS Yapı
- Enyap inşaat
- STFA İnşaat
- Kolin İnşaat A.Ş.
- Yapı Merkezi
- Tekfen Taahhüt Grubu
- Yüksel İnşaat
Bu Türk firmalarının Kuveyt'te aktif olarak hizmet vermeleri, Kuveyt iş imkanlarının Türklere de oldukça fazla bir yelpaze içinde açılmasını sağlar. Bu şirketlerin Türkiye'de de merkezlerinin ya da şubelerinin bulunması sayesinde Türkiye'de yaşayan ve Kuveyt'e gitmek isteyen kişilere de çalışma kapıları hızlı bir şekilde açılır.
👉Kuveyt'te Çalışmak İçin Gerekli Belgeler Nelerdir?
Kuveyt'te çalışmaya başlamak için gerekli olan evraklar, güncel olarak şöyle sıralanmıştır:
- İki adet Kuveyt çalışma vizesi başvuru formu
- Pasaport (pasaportların en az bir yıl geçerliliği bulunması gerekmektedir)
- İki adet vesikalık fotoğraf
- Bulaşıcı hastalıklar için sağlık testi (Kuveyt'e gidecek olan kişilerin bulaşıcı herhangi bir hastalığa sahip olmadıklarını bu test ile kanıtlamaları gereklidir. Eğer kişilerde bulaşıcı bir hastalığın varlığı tespit edilirse ülkeye girişlerine herhangi bir sebeple izin verilmez.)
- Sağlık Raporu
- Eğer çalışacak olan kişiler kamuda görevlendirilecek iseler atama yazısı
- Eğer çalışacak olan kişiler özel sektörde çalışacaklar ise çalışma izni
👉Kuveyt'te Asgari Ücret Ne Kadardır?
Kuveyt'in asgari ücret tutarı, kişilerin çalıştıkları konuma göre değişiklik gösterir. Kamuda asgari ücret ile çalışan kişiler 217 Kuveyt Dinarı alırlar. Ancak özel sektörde çalışan kişilere ise aylık 97 Kuveyt dinarı verilir.