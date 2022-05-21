Hosteslik başvurusu nasıl yapılır? Hostes olmak için hangi üniversiteye gidilmeli? Hosteslik şartları nelerdir?



Kimler Hostes Olamaz?

Hostes olamayacak kişilerin listesi şöyle belirlenmiştir:

• Hosteslik şartlarını sağlamayan kişiler

• Askerlik engeli bulunan kişiler

• Kalp rahatsızlığı ya da diyabet gibi ciddi rahatsızlıkları olan kişiler

• Panik atağı olan kişiler

• Uçmaya engel herhangi bir başka sorun teşkil eden kişiler

Hostes Olmak İçin Hangi Üniversiteye Gidilmeli?

Kabin memurluğu yapabilmek için belirli bir üniversite ya da fakültenin bitirilmiş olması gerekli değildir. Hostes olmak isteyen kişilerin liseyi bitirmiş olmaları yeterlidir.