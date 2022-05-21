Esnaf Kefalet Kredi şartları nelerdir 2022? Esnaf Kefalet kredisi almak için hangi evraklar gereklidir? Esnaf Kefalet kredi limiti!

Esnaf Kefalet Kredilerinin Hesaplaması Nasıl Yapılır?

Çekilecek olan esnaf kefalet kredilerinin hesaplamaları, kredilerinin alım durumlarına göre iki farklı şekilde hesaplanır:

• Esnaf kefalet kredisinin yıllık faiz oranı %9,5 oranındadır. Bu faiz oranı üzerinden yıllık olarak hesaplanan kredi tutarlarının geri ödemeleri, esnaflar tarafından belirlenmiş olan ödeme aralıklarına göre taksitlerine yansıtılır.

• Halkbank üzerinden çekilen esnaf kefalet kredisinin %50 faizi devlet tarafından karşılanır. Ancak esnaflar, çekmiş oldukları kredilerin kendilerinin ödeyecekleri kısmını belirlenmiş olan faizler üzerinden geri öderler.

Esnaf Kefalet Kredisi Kaç Günde Onaylanır?

Başvurusu yapılmış olan esnaf kredilerinin banka tarafından onaylanma süresi, en fazla 15 iş günüdür. Yaşanan yoğunluğa göre kredi almak isteyen kişilerin başvuruları ortalama olarak bu süre içinde yanıtlanır ve kişiler kredi kullanma hakkına sahip olurlar.

Çekilmiş Esnaf Kefalet Kredisi Ödenmezse Ne Olur?

Esnaf kefalet kredilerinin ödenmemesi durumunda yaşanabilecek olasılıklar şöyle sıralanabilir:

• Borçlarını ödemeyen kişiler, borçlarını 1 aydan fazla geciktirme durumlarında yapılandırma hakkına sahiptirler.

• Yapılandırılmış ya da yapılandırılmamış olan borçlar da 3 aydan fazla ödenmezse öncelikle esnaf tarafından teminat gösterilmiş olan mal ve mülkler üzerine ipotek konur.

• Eğer ipotek konmuş olan mülkler, kişilerin borcunu kapatamayacak seviyede ise icra süreci başlar.