Çörek otu sabunu ne işe yarar? Çörek otu sabunu faydaları nelerdir? Çörek otu sabunu kullanımı nasıldır?



Çörek Otu Sabunu Hangi Cilt Tiplerinde Kullanılır?

Bütün cilt tiplerinin kullanabileceği bir üründür. Çörek otu sabununun kullanılacağı cilt tipleri özellikle alerjik cilt tipleridir. Kuruluk hissi oluşturmadığı ve nemlendirici özelliği olduğu için kuru ciltlerde de kullanımı uygundur. Hassas ciltlerinde kullanabileceği bir sabundur.

Çörek Otu Sabununun İçeriğinde Neler Var?

Çörek otu sabununun içeriği tamamen doğaldır. Paraben, parfüm ve hayvansal yağlar içermediği için sağlığa zarar vermez. Çörek otu yağı ve birçok vitamin kullanılarak hazırlanmış bir sabundur. İçerisindeki vitaminlerde tamamen doğal olarak üretilmiştir. İçerisinde E vitamini, çinko, kalsiyum. Omega 3, Omega 6, demir ve bakır gibi birçok faydalı bileşen bulunmaktadır.