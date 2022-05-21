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    • Haberler
    • 21.05.2022 08:03
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    • 21.05.2022 08:03
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    Bağkur emeklilik şartları nelerdir? 1 Mayıs 2008 sonrasında Bağkur'lu olanlar ne zaman emekli olabilir?

    BAĞKUR üzerinden yaş haddi ile emekli olacak erkekler, eğer 1 Ekim 1999 tarihinden itibaren emekliliklerine tam iki yıl ve iki yıldan daha az kalan erkekler, 15 yıl ve 5400 gün prim ödemesi yaparlarsa, BAĞKUR emeklilikleri 55 yaşına geldiklerinde gerçekleşebilir. Kadınlar için bu yaş sınırı 1 Ekim 1999 itibari ile emekliliklerine tam iki yıl ve iki yıldan daha az kalmışsa 15 yıl ve 5400 gün prim ödemesi yaparak 50 yaşında emekli olabilirler. Peki Bağkur emeklilik şartları nelerdir? 1 Mayıs 2008 sonrasında Bağkur'lu olanlar ne zaman emekli olabilir?

    takvim.com.tr
    Bağkur emeklilik şartları nelerdir? 1 Mayıs 2008 sonrasında Bağkur’lu olanlar ne zaman emekli olabilir?

    👉BAĞKUR üzerinden emekli olmanın şartları, BAĞKUR üzerinden sigortalı olan kişilerin işe başlama tarihlerine göre değişiklik gösterir. BAĞKUR emeklilik için belirlenmiş olan 3 farklı tarih mevcuttur:

    · 1 Ekim 1999 öncesinde işe girenler

    · 1 Ekim 1999 ila 30 Nisan 2008 tarihleri arasında işe girenler

    · 1 Mayıs 2008 sonrasında işe girenler

    1999 öncesinde işe girmiş BAĞKUR kapsamındaki erkekler, 23 yıldan fazla sigortalı olarak çalışmışlarsa, 25 yıl 9000 prim gününü tamamlayarak emekli olma hakkına sahiptirler. Bununla beraber, 1999 öncesi işe girmiş BAĞKUR kapsamındaki kadınlar, 18 yıl sigortalı olarak çalışmışlarsa, yaş koşulları bulunmadan 20 yıl ve 7200 prim günü ile emekli olabilirler. Ancak kişiler, 01.06.2002 tarihinden sonra sigortalı olmuşlarsa yaş şartını da yerine getirmek zorundadırlar.

    👉Bu tarihler itibari ile erkeklerin yaş tablosu şöyledir:

    👉· 25 yıl tamamlamaya eğer;

    2 yıl veya daha az süre varsa 44

    2 yıldan fazla veya 3 yıl 6 aydan az süre varsa 45

    3 yıl 6 aydan fazla veya 5 yıldan az süre varsa 46

    5 yıldan fazla veya 6 yıl 6 aydan az süre varsa 46

    6 yıl 6 aydan fazla veya 8 yıldan az süre varsa 47

    8 yıldan fazla veya 9 yıl 6 aydan az süre varsa 48

    9 yıl 6 aydan fazla veya 11 yıldan az süre varsa 49

    11 yıldan fazla veya 12 yıl 6 aydan az süre varsa 50

    12 yıl 6 aydan fazla veya 14 yıldan az süre varsa 51

    14 yıldan fazla veya 15 yıl 6 aydan az süre varsa 52

    15 yıl 6 aydan fazla veya 17 yıldan az süre varsa 53

    👉 Kadınlarda ise, 20 yılı tamamlamaya eğer;

    2 yıl ya da daha az süre varsa 40

    2 yıldan fazla ya da 3 yıldan daha az süre varsa 41

    3 yıldan fazla ya da 4 yıldan daha az süre varsa 42

    4 yıldan fazla ya da 5 yıldan daha az süre varsa 43

    5 yıldan fazla ya da 6 yıldan daha az süre varsa 44

    6 yıldan fazla ya da 7 yıldan daha az süre varsa 45

    7 yıldan fazla ya da 8 yıldan daha az süre varsa 46

    8 yıldan fazla ya da 9 yıldan daha az süre varsa 47

    9 yıldan fazla ya da 10 yıldan daha az süre varsa 48

    10 yıldan fazla ya da 11 yıldan daha az süre varsa 49

    11 yıldan fazla ya da 12 yıldan daha az süre varsa 50

    12 yıldan fazla ya da 13 yıldan daha az süre varsa 51

    13 yıldan fazla ya da 14 yıldan daha az süre varsa 52

    14 yıldan fazla ya da 15 yıldan daha az süre varsa 53

    15 yıldan fazla ya da 16 yıldan daha az süre varsa 54

    16 yıldan fazla ya da 17 yıldan daha az süre varsa 55

    17 yıldan fazla süre olanlar için 58

        👉BAĞKUR Yaş Haddinden Emekli Olmak İsteyenlerin Yaş Tablosu Nasıldır?

        BAĞKUR üzerinden yaş haddi ile emekli olacak erkekler, eğer 1 Ekim 1999 tarihinden itibaren emekliliklerine tam iki yıl ve iki yıldan daha az kalan erkekler, 15 yıl ve 5400 gün prim ödemesi yaparlarsa, BAĞKUR emeklilikleri 55 yaşına geldiklerinde gerçekleşebilir. Kadınlar için bu yaş sınırı 1 Ekim 1999 itibari ile emekliliklerine tam iki yıl ve iki yıldan daha az kalmışsa 15 yıl ve 5400 gün prim ödemesi yaparak 50 yaşında emekli olabilirler.

        👉1 Mayıs 2008 Sonrasında BAĞKURLU Olanlar Ne Zaman Emekli Olabilir?

        BAĞKUR kayıt tarihleri 2008 yılında gerçekleşen kadın ve erkeklerin BAĞKUR emeklilik durumları tablosu, şöyle sıralanmıştır:

        01.10.1999 tarihi itibariyle 15 yıllık sigortalılık süresinin tamamlanmasına göre;

        · 15 yılın tamamlanmasına 2 yıldan fazla ya da 4 yıldan az kalan erkekler 56 yaş, kadınlar 51 yaş

        · 15 yılın tamamlanmasına 4 yıldan fazla ya da 6 yıldan az kalan erkekler 56 yaş, kadınlar 52 yaş

        · 15 yılın tamamlanmasına 6 yıldan fazla ya da 8 yıldan az kalan erkekler 57 yaş, kadınlar 53 yaş

        · 15 yılın tamamlanmasına 8 yıldan fazla ya da 10 yıldan az kalan erkekler 57 yaş, kadınlar 54 yaş

        · 15 yılın tamamlanmasına 10 yıldan fazla süre kalması durumunda ise erkekler içi 58 yaş, kadınlar için 56 yaşın doldurulması gereklidir.
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        Haberler Haberler Bağkur emeklilik şartları nelerdir? 1 Mayıs 2008 sonrasında Bağkur'lu olanlar ne zaman emekli olabilir?
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