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    • Haberler
    • 21.05.2022 16:37
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    • 21.05.2022 16:40
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    Babalar Günü ne zaman 2022? Babalar Günü hangi güne denk geliyor, ilk ne zaman kutlandı? Babalar Günü nasıl ortaya çıkmıştır?

    Tüm illerden vatandaşlar Babalar Günü ne zaman 2022? Babalar Günü hangi güne denk geliyor, ilk ne zaman kutlandı sorularının yanıtlarını sıklıkla araştırıyor. Tüm dünyada kutlanan özel günlerden biri olan Babalar Günü'nde sürprizler yapılıyor, hediyeler alınıyor arkamızda dağ gibi duran en yakınımız için bu günde mutluluk sağlanıyor. Mayıs ayının son günleri yaklaşırken tarih bilgisi de araştırma konusu oldu. Peki Babalar Günü nasıl ortaya çıkmıştır?

    takvim.com.tr
    Babalar Günü ne zaman 2022?

    Babalar Günü ne zaman 2022? Babalar Günü hangi güne denk geliyor, ilk ne zaman kutlandı? Babalar Günü nasıl ortaya çıkmıştır? sorgulamaları arama motorları üzerinden sıklıkla yapılıyor. Dünyanın birçok ülkesinde kutlanan Babalar Günü'ne az bir zaman kala hediyesini almak, hazırlık yapmak isteyenler tarih araştırmasını hızlandırdı. İşte detaylar...

    BABALAR GÜNÜ NE ZAMAN 2022?

    Türkiye'de her yıl Haziran ayının üçüncü Pazar gününde kutlanan Babalar Günü bu yıl 19 Haziran 2022 Pazar gününe denk geliyor.

    BABALAR GÜNÜ NASIL ORTAYA ÇIKTI?

    Bir Amerikan İç Savaşı gazisinin kızı olan Sonora Smart Dodd, Anneler Günü gibi babaların da bir günü olması gerektiğini düşünmekteydi. Dodd'un babası annelerinin yokluğunda altı çocuğunu tek başına büyütmüştü. Babasının doğum günü olan 5 Haziran'ın Babalar Günü ilan edilmesi için çalışmalara başlamış ama bu çalışmalar o tarihe yetişemeyerek kutlamalar haziran ayının üçüncü pazar gününe ertelenmiştir.

        Bu yüzden Babalar Günü Haziran ayında kutlanır. Babalar Günü ilk kez 19 Haziran 1910'da Washington'un Spokane şehrinde kutlanmıştır. 1924 yılında Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Calvin Coolidge kutlamaları desteklemiş; ama resmi olarak Babalar Günü ilan etmemiştir. 1966 yılında ise o dönemin başkanı Lyndon Johnson, her yıl haziran ayının üçüncü pazarının Babalar Günü olarak kutlanacağını açıklayan bir bildiri yayımlamıştır. 1972 yılındaysa başkan Richard Nixon'ın imzasıyla Babalar Günü yasal olarak ABD'de resmi tatil ilan edilmiştir.

        BABALAR GÜNÜ MESAJLARI

        Babam olduğun için çok mutluyum, sahip olduğum en iyi baba ve arkadaşsın. Babalar günün kutlu olsun babacığım.

        Dün, bugün ve yarın.. daima seni sevdim, hep seveceğim. Bizimki bitimsiz, tanrısal bir sevgi.. Babacığım babalar günün kutlu olsun.

        İlk adımlarımı atarken ellerimden tutuyordun. Şimdi fark ediyorum ki babacığım, ellerimi hiç bırakmamışsın. Babalar günün kutlu olsun.

        Sevgili babacığım gurbet uzak olsa da sevgin o kadar yakın ki bilmelisin ellerinden öperim sevgiler. Babalar günün kutlu olsun.

        Bana yaptığın dünyadaki en büyük iyilik bana dünyanın en iyi örneği olmandır. Babaların en iyisi, bu gün sadece senin... Babalar günün kutlu olsun.
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        Haberler Haberler Babalar Günü ne zaman 2022? Babalar Günü hangi güne denk geliyor, ilk ne zaman kutlandı? Babalar Günü nasıl ortaya çıkmıştır?
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