Babalar Günü ne zaman 2022? Babalar Günü hangi güne denk geliyor, ilk ne zaman kutlandı? Babalar Günü nasıl ortaya çıkmıştır? sorgulamaları arama motorları üzerinden sıklıkla yapılıyor. Dünyanın birçok ülkesinde kutlanan Babalar Günü'ne az bir zaman kala hediyesini almak, hazırlık yapmak isteyenler tarih araştırmasını hızlandırdı. İşte detaylar...
BABALAR GÜNÜ NE ZAMAN 2022?
Türkiye'de her yıl Haziran ayının üçüncü Pazar gününde kutlanan Babalar Günü bu yıl 19 Haziran 2022 Pazar gününe denk geliyor.
BABALAR GÜNÜ NASIL ORTAYA ÇIKTI?
Bir Amerikan İç Savaşı gazisinin kızı olan Sonora Smart Dodd, Anneler Günü gibi babaların da bir günü olması gerektiğini düşünmekteydi. Dodd'un babası annelerinin yokluğunda altı çocuğunu tek başına büyütmüştü. Babasının doğum günü olan 5 Haziran'ın Babalar Günü ilan edilmesi için çalışmalara başlamış ama bu çalışmalar o tarihe yetişemeyerek kutlamalar haziran ayının üçüncü pazar gününe ertelenmiştir.