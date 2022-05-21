2022 Engelli emeklilik şartları nelerdir? Engelliler kaç gün ile emekli olurlar?

👉Engelliler Kaç Gün İle Emekli Olurlar?
Engelli raporu olan kişilerin emekli olabilmek için yerine getirmeleri gereken prim günü ve yılları, sahip oldukları engel oranına göre değişiklik gösterir:
• %80 ve üzeri engeli olan kişiler, 15 yıl çalışma ve 3600 gün prim ödemesi şartını yerine getirerek emekli olabilir.
• %60- %79 arası engelli olan kişiler eğer;
1991 ve öncesinde sigortalı olmuşlarsa 15 yıl çalışıp 3600 gün prim ödemeleri,
1991-1994 arası işe başlayanlar 15 yıl çalışıp 3680 gün prim ödemeleri,
1994-1997 arası işe başlayanlar 16 yıl çalışıp 3880 gün prim ödemeleri,
1997-2000 arası işe başlayanlar 17 yıl çalışıp 3840 gün prim ödemeleri,
2000-2003 arası işe başlayanlar 17 yıl çalışıp 8 ay ve 3920 prim ödemeleri ve
2003 ve sonrası işe girenler ise 18 yıl çalışıp 4000 prim ödemeleri ile emekli olma hakkına sahip olabilirler.
• %40- %59 arası engelli olan kişiler;
1991 ve öncesinde işe girenler 15 yıl çalışıp 3600 gün prim ödemeleri,
1991-1994 arası işe girenler 16 yıl çalışıp 3760 gün prim ödemeleri,
1994-1997 arası işe girenler 17 yıl çalışıp 3920 gün prim ödemeleri,
1997-2000 arası işe girenler 18 yıl çalışıp 4080 gün prim ödemeleri,
2000-2003 arası işe girenler 19 yıl çalışıp 4240 gün prim ödemeleri ve
2003 sonrası işe girenler ise 20 yıl çalışıp 4400 gün prim ödemeleri halinde engelli emeklilik hakkına sahip olabilirler.
👉Çalışma Gücünden Kayıpla Nasıl Emekli Olunur?
Çalışma gücünde kayıp yaşamış olan kişilerin engelli emekliliğinden yararlanabilmeleri için çalışma güçlerinde ve fiziki ya da ruhsal olarak iyi olmadıklarına dair sağlık raporuna sahip olmaları gereklidir. Çalışma gücünde kayıp yaşadıktan sonra emeklilik talep edecek olan kişilerin yerine getirmeleri gereken koşullar ise şöyle sıralanmıştır:
Çalışma gücündeki kayıp yüzde 50-59 arası olan kişilerin 16 çalışma yılını doldurmaları ve sigortaya başlangıcı;
• 2008 yılında olanlar 3700 gün,
• 2009 yılında olanlar 3800 gün,
• 2010 yılında olanlar 3900 gün,
• 2011 yılında olanlar 4000 gün,
• 2012 yılında olanlar 4100 gün,
• 2013 yılında olanlar 4200 gün,
• 2014 yılında olanlar 4300 gün ve
• 2015 ve sonrası olanlar 4320 gün prim ödemeleri gereklidir.
Çalışma gücündeki kayıp % 40-49 olan kişiler içinse 18 çalışma yılını doldurmaları ve;
• 2000 yılında sigortalı işe girmiş olan kişilerin 4100 gün prim ödemesi,
• 2011 yılında sigortalı işe girmiş olan kişilerin 4400 gün prim ödemesi ve
• 2015 yılı ve sonrasında sigortalı işe girmiş olan kişilerin 4680 gün prim ödemeleri yeterli sayılır.
Sosyal Güvenlik Kurumu üzerinden sigortalı olan kişilere ek olarak, BAĞKURLU olan ve çalışma gücü kaybı için emekliliğe başvuru yapacak olan kişiler, eğer %60 ve üzerinde kayba sahiplerse 15 yıl çalışmış ve 3960 gün prim ödemeleri, %50-59 arası kaybı olanlar 16 yıl çalışmış ve 4320 gün prim ödemeleri, %40-49 arası olanlar ise 18 yıl çalışma ve 4680 gün prim ödediklerinde engelli emeklilik hakkı kazanırlar.