Bekçilik başvurusu e-Devlet üzerinden nasıl yapılır? Bekçilik şartları nelerdir?

👉2022 Bekçilik Şartları Nelerdir?

Bekçi olma koşulları, güncel olarak 2022 yılı için şöyle belirlenmiştir:

• Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak

• En az lise veya dengi okullardan mezunu olmak (Üniversite mezuniyeti bekçilik için engel bir durum teşkil etmez.)

• En az 167 cm boyunda olmak

• Beden kitle indeksinin 18 (dâhil) ile 27 (dâhil) arasında olması

• Askerliğini yapmış olmak

• Kamu haklarından mahrum bırakılmamış olmak

• Silah taşıma engeline sahip olmamak

• Memur olmaya engel bir durumda olmamak

• Türk toplum ahlak anlayışına göre kötü şöhretli olarak tanınmamak

• Sağlık şartlarını yerine getirmek

• Daha önce ve şu anda alkol ya da uyuşturucu tedavisi görmemiş olmak

• Geçmişte zimmet, ihtilas, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, inancı kötüye kullanmak, dolanlı iflas veya yüz kızartıcı fiilden dolayı hapis cezası almamış ve hapiste yatmamış olmak

• Bekçi adayının ve eğer medeni durumu evli ise eşinin genelev, birleşme yeri, randevuevi, tek başına fuhuş yapılan konut ve benzeri yerlerde çalışmış veya aracılık ve bekleyicilik fiillerinde bulunmamış olmak, genel ahlak ve edebe aykırı mahiyette her türlü yazılı, sesli ve görüntülü eserleri,kaydedildiği materyale bakılmaksızın üretmek ve satmaktan veya kumar, uyuşturucu veya uyarıcı madde nedeniyle, hakkında herhangi bir adli veya idari soruşturma veya kovuşturma devam etmiyor olması ile beraber, başvuruda bulunacak olan kişilerin ve eşlerinin daha önce de bu suçlardan biri dolayısıyla hapis yatmamış olması

👉Bekçilik Başvurusu e-Devlet Üzerinden Nasıl Yapılır?

Bekçi olmak isteyen kişilerin e-devlet sistemine girdikten sonra "Polis Akademisi Başkanlığı" sekmesine girmeleri gereklidir. Bu sayfa üzerinden, belirli tarih aralıklarında açılmış olan bekçilik başvurularının takip edilmesi ve gerekli olan adımların izlenmesi ile başvuruları tamamlanır. E-devlet üzerinden başvuru yapan adayların başka bir işlem yapmasına da gerek yoktur.