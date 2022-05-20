PYBS burs yattı mı, ne zaman yatacak? 2022 İOKBS (PYBS) burs ücreti ne kadar oldu? PTT Bursluluk parası sorgulama ekranı!

Henüz konuya ilişkin resmi bir açıklama yapılmadı. Açıklama geldiği takdirde haberimizde yer alacaktır...
İOKBS BAŞVURU TARİHİ NE ZAMAN?
Bursluluk sınavı 21 Nisan 2022 -13 Mayıs 2022 tarihleri arasındadır.
İOKBS'DE KAÇ SORU SORULUYOR?
2022 yılı İOKBS'de tüm sınıf seviyelerine dörder seçenekli 100 soru sorulacak ve sınav süresi 120 dakika olacaktır.
ÖĞRENCİLER SINAVA GİRERKEN YANLARINDA NELER GETİREBİLİR?
Öğrenciler sınava gelirken yanlarında geçerli kimlik belgesi (T.C. kimlik numaralı nüfus cüzdanı/T.C. kimlik kartı veya geçerlilik süresi devam eden pasaport, pasaportları olmayan KKTC vatandaşları için fotoğraflı ve kimlik numaralı KKTC kimlik kartı) ile koyu siyah ve yumuşak uçlu kurşun kalem, kalemtıraş ve leke bırakmayan silgi bulunduracaktır.
İOKBS BURSLULUK SINAVI NE ZAMAN?
4 Eylül 2022 Pazar Günü, Türkiye saati ile saat 10.00'da sınav merkezlerinde tek oturum şeklinde gerçekleştirilecektir.
İOKBS SINAV GİRİŞ YERLERİ BELLİ OLDU MU?
Öğrencinin sınav giriş yeri, salonu, sıra numarası, alacağı sınav tedbir hizmeti gibi bilgiler sınav tarihinden en az 7 gün önce http://www.meb.gov.tr internet adresinden yayımlanacaktır.