Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    • Haberler
    • 20.05.2022 08:01
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 20.05.2022 08:01
    ABONE OL

    Genç girişimci desteği şartları nelerdir? Genç girişimci desteği ne kadar verilir?

    Yeni bir işletme açan kişiler, genç girişimcilik desteğinden yararlanmak istiyorlarsa, en fazla 75.000 TL’ye kadar vergisiz ve faizsiz olarak bu destekten faydalanma imkanına sahiptirler. Alabilecekleri destek tutarları, işletmelerinin türüne ve büyüklüğüne göre değişiklik gösterir. Genç girişimciler, KOSGEB üzerinden ne kadar fazla destek alırlarsa alsınlar, bunun en fazla 75.000 TL’si kendilerine hibe desteği olarak sağlanabilir. Aldıkları desteğin kalan kısmı geri ödemeleridir. Peki genç girişimci desteği şartları nelerdir? Genç girişimci desteği ne kadar verilir?

    takvim.com.tr
    Genç girişimci desteği şartları nelerdir? Genç girişimci desteği ne kadar verilir?

    👉Genç girişimci desteğinin alım koşulları, 2022 yılı için güncel olarak şöyle sıralanmıştır:

    • Ticari, zirai veya serbest meslek faaliyeti nedeniyle daha önce gelir vergisi mükellefiyeti tesis edilmiş olmaması
    • Mükellefiyet başlangıç tarihi itibarıyla 29 yaşının tamamlanmamış olması
    • Kişilerin işe başlamış oldukları süreyi resmi olarak ilgili kurumlara bildirmiş olmaları
    • Başvuru yapmış olan kişilerin kendi işlerinde çalışmaları ya da çalıştırdıkları iş yerini yalnızca kendilerinin idare edip bir ortaklarının bulunmaması (Çırak, kalfa veya yardımcı işçi çalıştırmak ya da seyahat, hastalık, askerlik, tutukluluk ve hükümlülük gibi zorunlu iş yerinde ayrılmalar genç girişimci desteği almaya engel değildir.)
    • Bir işletmeye sonradan ortak olmamak
    • İşletmenin devralınmamış olması (Ölüm nedeniyle faaliyetin eş ve çocuklar tarafından devralınması durumu hariç tutulmuştur.)

    👉Genç Girişimci Desteği Başvurusu Nasıl Yapılır?

    Genç girişimci desteğinin müracaatı, e-devlet üzerinden doldurulması gereken bir form ile gerçekleşir. Genç girişimci desteği almak isteyen kişiler, bu formu doldurmalarından sonra KOSGEB resmi internet sitesinde yer alan "Yeni Girişimcilik Desteği Revizyon Formu"nu da doldurmak durumundadırlar. Bu formu doldurmalarından sonra başvuruları tamamlanır.

    👉Kadın Girişimci Destekleri Nedir?

    Kadın girişimcilere verilen hibe destekleri, yeni bir işletme kuran ya da kurulmuş bir işletmeyi devralan kadınların işletmeleri için KOSGEB tarafından sağlanan hibelerdir. Genç girişimci desteklerinden bağımsız olan bu destekler, yalnızca kadın işletme sahiplerine tanınan hibe destekleridir. Yapılmak istenen kadın girişimci destekleri başvuruları, KOSGEB üzerinden yapılır. KOSGEB, kendi iş yerini açmak isteyen kadınlara 100.000 TL, daha önceden açılmış bir iş yerini devralmış kadınlara ise 50.000 TL hibe desteği sağlar.

    👉Genç Girişimciler Vergi Muafiyeti Nedir?

    Maliye Bakanlığı tarafından sunulan, genç girişimci şartlarını halihazırda taşıyan kişilere verilen teşvikler arasında yer alan vergi muafiyeti, yeni bir işletme kuran 29 yaşını doldurmamış olan kişilerin 3 yıl boyunca vergi ödemeden işletmelerini çalıştırabilmeleri hakkını elde ettikleri bir muafiyettir. Bu muafiyetten yararlanmak isteyen kişiler, işletmelerini yeni açmış olduklarının kanıtlayan belgeler ile beraber Vergi Dairelerine başvuru yapabilirler.

    👉Genç Girişimci Desteği Ne Kadar Verilir?

    Yeni bir işletme açan kişiler, genç girişimcilik desteğinden yararlanmak istiyorlarsa, en fazla 75.000 TL'ye kadar vergisiz ve faizsiz olarak bu destekten faydalanma imkanına sahiptirler. Alabilecekleri destek tutarları, işletmelerinin türüne ve büyüklüğüne göre değişiklik gösterir. Genç girişimciler, KOSGEB üzerinden ne kadar fazla destek alırlarsa alsınlar, bunun en fazla 75.000 TL'si kendilerine hibe desteği olarak sağlanabilir. Aldıkları desteğin kalan kısmı geri ödemeleridir.

        👉Genç Girişimci Desteği Hangi Sektörlere Verilir?

        👉KOSGEB genç girişimci desteklerinin güncel olarak verildiği sektörler, şöyle sıralanmıştır:

        • İmalat (unlu mamül, kahve, çay, içecek, dokuma, giyim eşyası imalatı için geçerlidir.)
        • İnşaat (Sıva işleri, yıkım, sıhhi tesisat, elektrik tesisatı, çatı işleri vb.)
        • Toptan ve perakende ticaret (motorlu taşıtlar, ev eşyası, hırdavat, gıda, içecek, pazar yerinde satış vb.)
        • Ulaştırma ve depolama (Nakliye, kurye, ev ve işyerlerinde taşımacılık vb.)
        • Bilgi ve iletişim (Yazılım, web tasarımı, kitap yayımı vb.)
        • Mesleki teknik faaliyetler (Danışmanlık, fotoğrafçılık, tercüme, reklamcılık)
        • Destek faaliyetleri (İş bulma acentesi, seyahat acentesi, temizlik, fuar organizasyonu, güvenlik, taşıt kiralama vb.)
        • Konaklama ve yiyecek hizmetleri (lokanta, seyyar Yemek vb.)
        • Bilgisayarların, kişisel eşyaların ve ev eşyalarının onarımı
        • Kişisel eşyalar ile ev eşyalarının onarımı
        • Deri eşyaların onarımı
        • Mobilyaların ve ev döşemelerinin onarımı
        • Saatlerin ve mücevherlerin onarımı
        • Kuru temizleme
        • Kuaförlük ve güzellik salonlarının faaliyetleri
        Genç girişimci desteği alan kişiler, eğer 3 yıl içinde işletmelerini kapatmak durumunda kalırlarsa, çalışmış oldukları süre zarfınca kendilerinden talep edilen ücreti geri ödemekle de yükümlüdürler.
        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
        Hegemonya Belgeseli
        Haberler Haberler Genç girişimci desteği şartları nelerdir? Genç girişimci desteği ne kadar verilir?
            SON DAKİKA