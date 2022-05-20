DYK değerlendirme sınavı ne zaman, saat kaçta? 6, 7, 8, 10, 11 ve 12.sınıf DYK MEB e-kurs başvuruları ne zaman alınacak?

Uygulamanın 28 Mayıs 2022 tarihinde yapılmasına yönelik çalışmaların tamamlandığını kaydeden Özer, "Derslerin her birinden sorular içeren 33 farklı kitapçık oluşturuldu. Sonuçlar, yalnızca destekleme ve yetiştirme kurslarında yürütülecek iyileştirme çalışmalarına yön vermek için kullanılacak ve kesinlikle herhangi bir yerde not veya puan olarak kullanılmayacak." ifadelerini kullandı.