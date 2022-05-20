Cezaevi izinleri uzatıldı mı? 2022 Mayıs açık cezaevi izinleri ne zaman bitiyor? CTE açık cezaevi covid 19 izin bitiş tarihi belli oldu mu? Sorgulamaları arama motorları üzerinden sıklıkla yapılıyor. Binlerce mahkum ve mahkum yakınlarını yakından ilgilendiren ve gün içerisinde yoğun bir şekikde araştırılan cezaevi izinlerinin ne zaman sona ereceği Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü yazılı açıklaması ile netleşti. İşte ayrıntılar...