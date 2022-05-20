Üniversite hayali ile yanıp tutuşan binlerce kişi YKS sınav giriş belgesi ne zaman yayınlanacak? 2022 YKS sınav yerleri belli oldu mu sorularına yanıt arıyor. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından düzenlenen her sene düzenlenen ve üniversite eğitimi görmek isteyenlerin katılmak zorunda olduğu YKS sınavı için heyecan dolu bekleyiş başlamışken sınava nerede katılacaklarını merak edenler araştırmalarını hızlandırdı. Peki ÖSYM sınav yerleri ne zaman açıklanacak 2022?
YKS SINAV GİRİŞ BELGESİ NE ZAMAN YAYINLANACAK?
ÖSYM sınavlarında giriş belgeleri genellikle 10 gün önceden açıklanıyor. Henüz konuyla ilgili resmi tarih açıklaması gelmedi..
2022 YKS NE ZAMAN?
Yükseköğretim Kurumları Sınavı 2022-YKS 1. Oturum (TYT), 18 Haziran 2022 tarihinde saat 10:15'de uygulanacak.
Yükseköğretim Kurumları Sınavı 2022-YKS 2. Oturum (AYT), 19 Haziran 2022 tarihinde saat 10:15'de uygulanacak.
Yükseköğretim Kurumları Sınavı 2022-YKS 3. Oturum (YDT), 19 Haziran 2022 tarihinde saat 15:45'de uygulanacak.
YKS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKALANACAK?
YKS 2022 sonuçları 20 Temmuz 2022 tarihinde açıklanacak.