

• "İhracatçılara Hususi Damgalı Pasaport verilmesine İlişkin Esaslar" yasasıyla beraber belirli ihracat hacmini geçmiş iş adamlarına ve ihracat miktarına bağlı olarak şirket yetkilileri

• Baroya kayıtlı olan ve en az 15 yıldır avukatlık yapan Avukatlar

• Tüm yeşil pasaport alma hakkı olan kişilerin eşleri ve 25 yaşını aşmamış, evli olmayan ve öğrenciliği devam eden çocukları

2022 Yeşil Pasaport Ücreti Ne Kadardır?

Güncel olarak belirlenmiş olan yeşil pasaport defter ücreti, 225 TL'dir. Yeşil pasaport başvurusunda bulunmuş olan kişiler, ancak belirlenmiş olan bu ücreti yatırarak pasaport sahibi olabilirler.

Yeşil Pasaport İçin Gerekli Evraklar Nelerdir?

Yeşil pasaport sahibi olmak isteyen kişilerden talep edilen belgeler, güncel olarak şöyle sıralanmıştır:

• Hizmet Damgalı Pasaport Talep Formu (Form doldurulduktan sonra altmış gün içinde başvuru yapılması zorunludur.)

• Nüfus cüzdanı, Türkiye Cumhuriyeti Kimlik Kartı ya da geçici kimlik belgesi

• Son altı ay içinde çekilmiş 1 adet biyometrik fotoğraf

• Yeşil Pasaport defter ücretinin ödendiğini gösteren belge ya da banka dekontu

• Daha önceden alınmış olan ve henüz iptal işlemi gerçekleştirilmemiş olan geçerli ya da geçersiz durumdaki pasaportlar

• Veliler için noter yoluyla alınmış olan muvafakatname (Reşit olmayan ya da kısıtlı durumda bulunan kişiler için talep edilir ve velilerin başvuru işlemine iştirak edememesi durumunda beyan edilmesi zorunludur.)

• 18 yaşından büyük olmakla birlikte 25 yaşını doldurmamış olan ve öğrenciliği devam ettiği için ebeveynlerinden biri üzerinden yeşil pasaport almaya hakkı olan kişiler için öğrenci belgesi