👉Basit Usul Şartları Nelerdir?
Güncel olarak belirlenmiş basit usul şartları, şöyle sıralanmıştır:
• Kendi işinde çalışıyor ya da bulunuyor olmak (Eğer kişi, yardımcı işçi ya da çırak çalıştırıyorsa, işin başında bir süreliğine bulunamıyorsa veya kişinin vefat etmesinden dolayı iş yeri sahibinin yerine eşinin ya da küçük çocuklarının adına işin başında başka birinin bulunması ya da çalışması bu şart üzerinde bir etkiye sahip değildir.)
• İş yeri mülkiyeti, iş sahibine ait ise emsal kira bedeli, kiralanmış ise yıllık kira bedeli toplamı büyükşehir belediyesi sınırları içerisinde 16,000 TL'yi ve diğer yerlerde 10,000 TL'yi aşmaması
• Ticari, mesleki ya da zirai faaliyetler nedeniyle gerçek usulde gelir vergisi ile yükümlü olmamak
Bunlara ek olarak, basit usul için belirlenmiş olan özel şartlar, şöyle sıralanmıştır:
• 2022 yılı içerisinde 1 numaralı bent için, satın alınan malların direkt olarak ya da işleyerek satışını yapan kişilerin, yıllık alım tutarının 200,000 TL'yi, yıllık satış tutarının da 320,000 TL'yi geçmemesi gereklidir.
• 2022 yılı içerisinde 2 numaralı bent için, basit usulde vergilendirilen yükümlü kişilerden alım ve satım dışındaki işlerle uğraşanların, aştıkları takdirde gerçek usulde vergilendirilmelerinin sınırı 100,000 TL olarak belirlenmiştir.
• 2022 yılı içerisinde 3 numaralı bent için, basit usulde vergilendirilen yükümlülerden alım ve satım ve diğer işlerin beraber yapılması, yani yıllık satış ve iş hasılatı ile yapılması durumunda, gerçek usulde vergilendirmelerinin sınırı 200,000 TL olarak belirlenmiştir.
👉Basit Usulde Metrekare Şartı Nedir?
Basit usul için metrekare koşulu, dükkanı ya da iş yeri belirli bir metrekareyi geçmeyen kişilerin vergi mükellefi olmaması durumuna verilen isimdir. İş yeri çok küçük olan ve aylık ya da yıllık geliri kendi meslek grubu için belirlenmiş olan tutarın altında kalan kişiler, basit usulden muaf tutulurlar.
👉Kimler Basit Usul Olamaz?
Basit usul olarak kabul edilmeyen kişilerin güncel listesi, şöyle sıralanmıştır:
• Kollektif şirket ortakları ile komandit şirketlerin komandite ortakları
• İkrazat işleriyle uğraşan kişiler
• Sarraflar ile kıymetli maden ve mücevherat alım satımı ile uğraşan kişiler
• Sigorta prodüktörleri
• Gayrimenkul işi yapan kişiler
• Gemi alım satımı ile uğraşan kişiler
• aracılık işi yapanlar
• Maden işletmeleri, taş ve kireç ocakları, kum ve çakıl istihsal yerleri, tuğla ve kiremit harmanları işletenler
• Şehirlerarası yük ve yolcu taşımacılığı yapanlar
• treyler, çekici ve benzerlerinin sahip veya işleticileri
• Her türlü ilan ve reklam işleriyle uğraşanlar veya bu işlere aracılık edenler
• Gelir Vergisi Kanununun 94 üncü maddesinin birinci fıkrasında sayılan kişi ve kurumlara karşı inşaat ve onarma işini taahhüt edenler ile bu mükelleflere karşı derece derece taahhütte bulunanlar
• Maliye Bakanlığınca teklif edilen ve Bakanlar Kurulunca kararlaştırılan iş grupları, sektörler, il ve ilçeler, büyükşehir belediyeleri dahil olmak üzere il ve ilçelerin belediye sınırları (mücavir alanlar dahil), belediyelerin nüfuları, yöreler itibarıyla veya sabit bir işyerinde faaliyette bulunulup bulunulmadığına göre gerçek usulde vergilendirilmesi gerekli görülen herkes
Basit usul olarak kabul görebilmek için öncelikle Maliye Bakanlığından onay alınması gereklidir. Bu nedenle de işletme ve iş yerlerinin hangi usul bünyesinde olduklarını tespit etmeleri önemlidir. Resmi olmadan yapılan vergilendirmelerin tümü, Türkiye Cumhuriyeti Türk Ceza Kanununca idari para cezalarına tabii sayılır. Bu nedenle de kişilerin hangi usule tabi olduklarına çok dikkat etmeleri gereklidir.