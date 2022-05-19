Kekik sabunu ne işe yarar, faydaları nelerdir? Kekik sabunu nasıl kullanılır? İçeriğinde neler var?

👉Kekik Sabunu Ne İşe Yarar, Faydaları Nelerdir? Kullanımı

Kekik sabunu, ballıbabagiller familyasına ait kekik bitkisinin, farklı aşamalardan geçirilmesi ile elde edilmektedir. Tamamen doğal olan sabun, uzun yıllardan beri farklı kullanım amaçları için tercih edilmektedir. Kekik bitkisinin kurutularak mutfaklarda kullanılmasının yanı sıra, yağ formunda da oldukça fazla yararı bulunmaktadır. Sabun olarak kullanılması da, ham halindeki faydaları sağlamaktadır.

👉Kekik Sabunu Ne İşe Yarar?

Kekik sabunu sahip olduğu antioksidan sayesinde, hasarlı cilt tiplerinde tedavi amaçlı kullanılmaktadır. Bunu yanı sıra, saç ve cilt temizliğinde de oldukça sık tercih edilmektedir. Kişisel temizlik ve bakım kürleri olarak sabunun düzenli kullanımı, kısa süre içerisinde istenilen sonuçların elde edilmesini sağlamaktadır.