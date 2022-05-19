Kanada vatandaşlığı nasıl alınır? Kanada vatandaşlığı başvurusu, şartları nedir?

👉Kanada ülkesinden vatandaşlık alınabilmesi için devlet tarafından belirlenmiş 6 farklı yol mevcuttur:
• Kanada'da doğmak
• Annenin veya babanın Kanada vatandaşlığı bulunması
• Kanada'ya göçmenlik programında Kanada'ya gitmek
• Kanada'da belirli bir süre oturum izni ile ikamet etmek
• Bir Kanada vatandaşı ile evlenmek
• Kanada'ya sığınma talebinde bulunmak (Bu yöntem ile Kanada vatandaşlığı alınabilmesi için devlet tarafından istenen bazı özel koşulların kişiler tarafından yaşanmış olması gereklidir.)
👉Kanada Vatandaşlığı Başvurusu Nasıl Yapılır?
Kanada vatandaşlığı alabilmek için yapılacak başvurular, yalnızca şahsi olarak yapıldığı sürece geçerli sayılır. Kanada, bünyesinden vatandaşlık almak isteyen kişilerin öncelikle "Kanada vatandaşlık paketi" olarak isimlendirmiş olan paketi satın almaları gereklidir. Bu paketin satın alınmasından sonra ise ülke tarafından talep edilmiş olan şartların yerine getirildiğinin hükümete kanıtlanması zorunludur. Bu kanıtların yanında, talep edilen evrakların da teslimi ile beraber Kanada vatandaşlığı başvurusu tamamlanır.
👉Kanada Vatandaşlığı Başvuru Şartları Nelerdir?
Kanada vatandaşı olabilmek için gerekli görülmüş olan koşullar, güncel olarak şöyle sıralanmıştır:
• Kanada'nın göçmenlik şartlarının yerine getirilmesi
• Göçmen olarak ülkede en az 5 yıl ikamet etmek
• Kanada'da göçmen olarak yaşarken en az 3 yıl boyunca devlet tarafından alınan vergilerin ödenmiş olması
• Ülke için faydalı olacak niteliklere sahip olmak
• Kanada'nın iki ana dilinden en az birini yeterince biliyor olmak (Dil bilme seviyesinin en az 4 olması zorunludur ve kişilerin anne ya da babaları Kanada vatandaşlığı sahibi olsalar dahi dil seviyelerini kanıtlamadan işlemleri gerçekleştirilmez.)
• Kanada'da bir suç işlememek ve aktif olarak devam eden bir davaya sahip olmamak
• Daimi oturma iznine sahip olmak
• Parmak izi vermek
• Yasaklara ve Kanada Devleti'nin kurallarına hakim olmak
• Talep edilen belgelerin eksiksiz bir şekilde teslim edilmesi
👉Kanada Vatandaşlığı Ücreti Ne Kadardır?
Kanada vatandaşlığı için devlet tarafından istenen ücret, 670 CAD olarak belirlenmiştir. Bu ücretin başvuru yapılmasından hemen önce gerekli birimlere ödenmesi ve makbuzunun da başvuru belgeleri arasına eklenmesi gereklidir.
👉Kanada Oturum İzni Nasıl Alınır?
Kanada'dan oturma izni almak isteyen kişilerin yapmaları gerekenler, Kanada Büyükelçiliği tarafından şöyle sıralanmıştır:
• Başvuru ücreti ödenmelidir.
• Kanaa tarafından talep edilen ilgili sağlık raporu ile beraber sabıka kaydı alınmalıdır.
• Oturma izni başvuru formları doldurulmalıdır.
• Ülkede yer alan göçmenlik temsilcileri ile iletişime geçilerek süreç hakkında bilgi alınmalıdır.
• Hangi türde vatandaşlık başvurusu yapılacaksa, o türe ait özel olarak sunulmuş olan diğer ek belgelerin de hazırlanarak ilgili birimlere teslim edilmelidir.